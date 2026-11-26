Publicat 26 nov. 2026, 10:06 Actualizat 26 nov. 2026, 10:19

Președintele Nicușor Dan participă, joi și vineri, la reuniunea extraordinară a Consiliului European unde se discută despre viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. El a explicat, printre altele, cum negociază pentru România un buget mai mare din partea UE: „Europa ar trebui să aibă o ambiție mai mare”

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