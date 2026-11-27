Publicat 27 nov. 2026, 15:29 Actualizat 27 nov. 2026, 15:36

Svad 1 și Svad 2, două șlepuri motoare sub pavilion românesc, încărcate cu orz, au fost avariate pe Dunăre, miercuri, în zona orașului Corabia, județul Olt, iar de atunci s-a intervenit cu echipe de scafandri și nave tehnice pentru a le menține navele pe linia de plutire și a remedia defecțiunile.

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