Val de amenzi aplicate de ANPC în urma controalelor desfășurate la nivel național. Aproape 1.900 de operatori economici au fost verificați în doar cinci zile, iar sancțiunile contravenționale au depășit 5,2 milioane de lei.
Pe lângă cele o peste o mie de amenzi contravenționale, inspectorii ANPC au aplicat și 893 de avertismente. Verificările au dus la retragerea definitivă de la vânzare a unor produse neconforme în valoare de peste 200.000 de lei. Alte mărfuri, evaluate la peste 850.000 de lei, au fost oprite temporar de la comercializare, până la clarificarea situației.
Sancțiunile au vizat și activitatea unor prestatori de servicii. În cazul a cinci operatori economici, ANPC a dispus suspendarea prestării serviciilor până la remedierea problemelor identificate de comisarii de control.
Printre cele mai grave nereguli descoperite s-au numărat comercializarea alimentelor expirate și depozitarea necorespunzătoare a produselor perisabile. Inspectorii au găsit produse congelate cu cantități importante de gheață acumulate în ambalaje, ouă cu coaja spartă și murdărită, dar și alimente păstrate în condiții care nu respectau temperaturile obligatorii.
Probleme au fost identificate și în spațiile destinate preparării și depozitării alimentelor. Comisarii au constatat existența unor zone de lucru neigienizate, cu resturi alimentare, impurități și depuneri consistente de grăsime. De asemenea, au fost descoperite ambalaje deteriorate, carne care prezenta acumulări de lichid sangvinolent și echipamente de lucru într-o stare avansată de uzură. Unele ustensile și aparate aveau urme de rugină, resturi alimentare și depuneri de arsură.
O altă categorie de abateri a vizat lipsa informațiilor necesare identificării produselor alimentare și verificării provenienței acestora. Inspectorii au semnalat și nereguli privind prezentarea ofertelor comerciale, în special lipsa unor informații clare referitoare la perioadele în care erau valabile promoțiile.
Jucării fără marcaj CE și produse fără informații în limba română
Controalele ANPC au scos la iveală nereguli și în cazul produselor nealimentare. Au fost identificate jucării comercializate fără marcajul CE, element care atestă conformitatea produselor cu cerințele europene aplicabile în materie de siguranță.
Totodată, comisarii au descoperit deficiențe de etichetare și informare a cumpărătorilor. Mai multe produse textile, jucării, decorațiuni pentru sărbători și articole cosmetice nu aveau informațiile obligatorii prezentate în limba română, ceea ce putea îngreuna accesul consumatorilor la detalii esențiale despre caracteristicile și utilizarea produselor.