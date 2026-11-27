Publicat 27 nov. 2026, 14:21 Sursă Realitatea PLUS

Val de amenzi aplicate de ANPC în urma controalelor desfășurate la nivel național. Aproape 1.900 de operatori economici au fost verificați în doar cinci zile, iar sancțiunile contravenționale au depășit 5,2 milioane de lei.

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