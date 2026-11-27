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Incendiu puternic la o casă din județul Sibiu. În interior au fost găsiți doi bărbați în stop cardio-respirator, dar nu au mai putut fi salvați
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Publicat27 nov. 2026, 10:44
Actualizat27 nov. 2026, 10:51
Doi bărbați, în vârstă de aproximativ 65 de ani, și-au pierdut viața - în noaptea de joi spre vineri - în urma unui incendiu izbucnit la o casă din Cisnădie, în județul Sibiu.
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