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Alertă! Două drone au fost doborâte de avioanele F-16 ale României deasupra Mării Negre
Foto/Arhivă
Publicat17 oct. 2026, 18:44
Actualizat17 oct. 2026, 18:45
Incident aerian sâmbătă seară la granița României. Piloții militari români, aflați la manșa unor aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, au doborât două drone care au încălcat spațiul aerian național. Misiunea de interceptare s-a desfășurat deasupra Mării Negre.
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