Bogdan Ivan, atac la Bolojan: „Nu vă mai ascundeți în spatele vorbelor”

Prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan a lansat sâmbătă un atac virulent la adresa premierului Ilie Bolojan, căruia îi reproșează că solicită PSD să își asume guvernarea, dar ia în calcul trecerea PNL în opoziție după vot. Social-democratul îi cere liderului liberal "să spună clar" dacă partidul său vrea să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină noul Guvern.
„Domnule Bolojan, nu puteți cere PSD să își asume guvernarea, iar a doua zi după vot să treceți în opoziție. Nu ne-am născut ieri!”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.
Acesta susține că propunerea formulată de Sorin Grindeanu este una clară și că PNL trebuie să decidă dacă participă la construirea unei majorități care să susțină programul noului Executiv.
„Nu este vorba despre o favoare făcută PSD, ci despre a decide împreună cu cine formăm un nou Guvern”, a transmis social-democratul.
Bogdan Ivan: „Responsabilitatea” și „reforma” au devenit vorbe goale
În mesajul său, Bogdan Ivan critică modul în care Ilie Bolojan folosește termenii „responsabilitate” și „reformă”, despre care afirmă că au devenit simple sloganuri.
Social-democratul invocă situația economică și scumpirile, susținând că românii se confruntă cu un nivel de trai mai dificil, în timp ce premierul vorbește despre reforme și responsabilitate.
„Economia României a înregistrat o contracție de 1,6% în primul semestru. Mai simplu spus, economia României se îndreaptă spre prăpastie”, a afirmat Bogdan Ivan.
Acesta a făcut referire și la prețurile alimentelor, carburanților și energiei, criticând ceea ce consideră a fi lipsa unor rezultate concrete ale măsurilor promovate de premier.
Acuzații privind strategia PNL de trecere în opoziție
Bogdan Ivan îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi schimbat în repetate rânduri poziția în privința formulei de guvernare și a persoanelor care ar putea conduce viitorul Executiv.
Social-democratul amintește, în acest context, variantele unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac și ale unui premier liberal, susținând că mai multe opțiuni au fost ulterior respinse. El îl menționează și pe Siegfried Mureșan în seria de propuneri despre care afirmă că nu au dus la o soluție politică.
„Românii și-au dat seama de teatrul pe care îl jucați!”, a scris Bogdan Ivan.
Acesta susține că PNL ar urmări să treacă în opoziție pentru a începe ulterior să critice PSD și viitorul Guvern. În același mesaj, Ivan lansează acuzații la adresa USR, despre care afirmă că ar pregăti atacuri împotriva social-democraților și a lui Luca Niculescu.
Bogdan Ivan îi cere lui Bolojan să își clarifice poziția
În finalul mesajului publicat sâmbătă pe Facebook, Bogdan Ivan îi cere premierului să spună explicit dacă PNL dorește să participe la guvernare sau să treacă în opoziție.
„Nu vreți la guvernare? Asumați-vă și spuneți-o direct, ca să nu mai pierdem timpul!”, a transmis social-democratul.
Mesajul vine în contextul negocierilor politice privind formarea unei noi majorități și susținerea viitorului Guvern.
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