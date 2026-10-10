Bogdan Ivan, atac la Bolojan: „Nu vă mai ascundeți în spatele vorbelor”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 14:46

Prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan a lansat sâmbătă un atac virulent la adresa premierului Ilie Bolojan, căruia îi reproșează că solicită PSD să își asume guvernarea, dar ia în calcul trecerea PNL în opoziție după vot. Social-democratul îi cere liderului liberal "să spună clar" dacă partidul său vrea să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină noul Guvern.

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