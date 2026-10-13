România primește o nouă aeronavă militară C-130H Hercules din partea SUA. Ceremonia de predare-primire are loc miercuri, la Otopeni

România își consolidează capacitățile de transport aerian militar prin primirea unei noi aeronave C-130H Hercules, transferată gratuit de Statele Unite ale Americii în cadrul programului Excess Defense Articles (EDA). Ceremonia de predare-primire va avea loc miercuri, la Baza 90 Transport Aerian Otopeni.
România primește gratuit o nouă aeronavă C-130H Hercules din partea SUA
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că miercuri, de la ora 10:00, la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, va avea loc ceremonia de predare-primire a unei aeronave C-130H Hercules, transferată gratuit Forțelor Aeriene Române de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin programul Excess Defense Articles (EDA).
La eveniment vor participa ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg.
A opta aeronavă transferată României prin programul EDA
Potrivit reprezentanților MApN, ceremonia evidențiază rezultatele concrete ale Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, care se apropie de trei decenii, în special în domeniul apărării.
Aeronava face parte din categoria Excess Defense Articles, care cuprinde echipamente militare excedentare ale SUA. România beneficiază de acest program din 1996, când primele aeronave C-130B au fost integrate în flota de transport a Forțelor Aeriene Române.
Noua aeronavă este cea de-a opta de acest tip care intră în dotarea Armatei României prin intermediul programului EDA.
C-130H Hercules, utilizată pentru transport și misiuni umanitare
C-130H Hercules este o aeronavă de transport versatilă și fiabilă, capabilă să îndeplinească o gamă largă de misiuni, de la transport aerian și evacuare medicală până la operațiuni de asistență umanitară și intervenții în caz de dezastre.
Integrarea aeronavei în flota Forțelor Aeriene Române contribuie la consolidarea capacităților de transport și la sprijinirea misiunilor militare și civile, inclusiv în situații de urgență.