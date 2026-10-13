România primește o nouă aeronavă militară C-130H Hercules din partea SUA. Ceremonia de predare-primire are loc miercuri, la Otopeni

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 oct. 2026, 14:23

România își consolidează capacitățile de transport aerian militar prin primirea unei noi aeronave C-130H Hercules, transferată gratuit de Statele Unite ale Americii în cadrul programului Excess Defense Articles (EDA). Ceremonia de predare-primire va avea loc miercuri, la Baza 90 Transport Aerian Otopeni.

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