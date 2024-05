Informația a fost prezentată prima dată în Wall Street Journal, care a cerut un punct de vedere, potrivit The Verge. Neuralink a lansat, mai apoi, o postare pe blogul oficial în care confirmă informația relatată de WSJ.

„În săptămânile de după operație, mai multe fire s-au retras din creier, ceea ce a dus la o scădere netă a numărului de electrozi eficienți. Asta a dus la o reducere a biților pe secundă (BPS). Ca răspuns la această schimbare, am modificat algoritmul de înregistrare pentru a fi mai sensibil la semnalele populației neuronale, am îmbunătățit tehnicile de transpunere a acestor semnale în mișcări ale cursorului și am optimizat interfața cu utilizatorul" - Neuralink.

Îmbunătățirile au făcut ca performanța cipului să crească, chiar și peste nivelul atins anterior de pacient, potrivit spuselor firmei. Reamintim că startup-ul lui Elon Musk a transmis în direct jocul de șah al pacientului tetraplegic Noland Arbaugh, în vârstă de 29 ani, în care acesta muta cursorul cu ajutorul gândului.

Atunci, pacientul susținea că implantul îl face să se simtă de parcă ar utiliza „Forța" asupra cursorului, referindu-se la puterea telekinetică din seria Star Wars. Startup-ul lui Musk este una din puținele companii care dezvoltă un dispozitiv de tip interfață creier-computer (BCI). Miliardarul crede că implanturile cerebrale ar putea vindeca o serie de afecţiuni, inclusiv obezitatea, autismul, depresia şi schizofrenia. Totodată, acesta spune că acestea ar permite totodată navigarea pe internet şi telepatia.

