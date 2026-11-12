Mafia petrolului din Portul Constanța, în vizorul DIICOT. Familia Daraban, în scandalul tunului de milioane de euro

Publicat 12 nov. 2026, 23:46 Sursă Realitatea PLUS

O adevărată caracatiță a afacerilor cu carburanți, cu ramificații internaționale și conexiuni în cercurile influente ale mediului de business din România, a intrat în atenția procurorilor DIICOT. Zeci de mii de tone de combustibil ar fi ajuns în țară prin Portul Constanța, folosind documente suspectate a fi falsificate, într-o presupusă schemă de fraudă fiscală al cărei prejudiciu s-ar ridica la zeci de milioane de euro. În centrul anchetei apare Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României. Investigațiile vizează și conexiuni cu societăți din Elveția și Malta, dar și traseul și proveniența petrolului. O rețea cu ramificații peste granițe, ale cărei dimensiuni sunt acum investigate de procurorii DIICOT.

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