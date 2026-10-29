Alertă la Liberty Galați! Mii de angajați intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie. Muncitorii ies în stradă

Situație tot mai dificilă la combinatul siderurgic Liberty Galați. Cei mai mulți dintre cei aproximativ 2.200 de angajați vor intra în șomaj tehnic începând cu 1 noiembrie 2026, după ce conducerea a decis suspendarea temporară a activității. Între timp, salariații pregătesc un nou protest în fața Prefecturii Galați, nemulțumiți de lipsa unor răspunsuri privind viitorul unității și de faptul că nu și-au mai primit salariile din luna mai.
Liberty Galați își suspendă temporar activitatea. Ce li s-a transmis angajaților
Vești îngrijorătoare pentru salariații combinatului siderurgic Liberty Galați. Muncitorii au fost informați joi dimineață că, începând de la 1 noiembrie, activitatea va fi întreruptă temporar, măsura urmând să îi afecteze pe cei mai mulți dintre angajați.
Notificarea transmisă personalului anunță aplicarea unei măsuri de suspendare a activității pe parcursul lunii noiembrie, în conformitate cu decizia conducerii companiei.
Ulterior, o adresă internă a oferit explicații suplimentare cu privire la motivele care au dus la această hotărâre. Reprezentanții societății au invocat dificultățile severe cu care se confruntă unitatea, inclusiv problemele legate de aprovizionarea cu energie și de transportul angajaților.
În aceste condiții, regimul de lucru va fi schimbat de la începutul lunii viitoare, iar salariații vor intra în șomaj tehnic. Măsura se aplică și personalului Liberty Tubular Products SA.
Câți angajați vor mai veni la muncă
Potrivit informațiilor transmise de un reprezentant al Liberty Galați pentru News.ro, majoritatea celor aproximativ 2.200 de salariați vor fi trimiși în șomaj tehnic.
Deocamdată, nu a fost stabilit numărul exact al angajaților care vor continua să lucreze în perioada următoare. La nivelul fiecărui departament se desfășoară operațiuni de organizare pentru identificarea personalului necesar desfășurării activităților indispensabile.
Vor fi păstrați angajați pentru paza platformei industriale, lucrările de mentenanță și alte operațiuni esențiale pentru conservarea instalațiilor și a capacităților de producție.
Salariații au fost solicitați să completeze până la 30 octombrie tabelele aferente organizării programului de lucru, conform instrucțiunilor primite la nivel intern.
Decizia conducerii vine într-un moment extrem de complicat pentru combinatul gălățean, care a semnalat public problemele majore cu care se confruntă.
Protest la Galați, după luni întregi fără salarii
În paralel cu măsurile anunțate de conducerea companiei, angajații pregătesc o nouă acțiune de protest. Vineri, 30 octombrie, muncitorii sunt așteptați pe platoul din fața Prefecturii Galați.
Principalele nemulțumiri vizează incertitudinea privind viitorul combinatului și situația financiară dificilă în care au ajuns salariații. Potrivit informațiilor prezentate, oamenii nu și-au mai primit salariile din luna mai și cer explicații concrete despre perspectivele de reluare a activității.
Protestatarii vor să afle dacă unitatea siderurgică va putea reveni la funcționarea normală și ce se va întâmpla cu locurile lor de muncă.
Speranțe privind reluarea producției, spulberate de noile măsuri
La începutul lunii octombrie, existau speranțe că o parte dintre activitățile combinatului Liberty Galați ar putea fi reluate după data de 15 octombrie. Planurile vizau repornirea laminoarelor, la aproximativ un an de la primele discuții privind revenirea la producție.
În acel moment, erau menționate contracte pentru aproximativ 23.000 de tone de produse, iar circa 1.000 de angajați din totalul de aproximativ 2.000 ar fi putut reveni la lucru în cazul repornirii instalațiilor.
Noile informații privind intrarea majorității salariaților în șomaj tehnic indică însă persistența problemelor cu care se confruntă combinatul.