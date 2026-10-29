Alertă la Liberty Galați! Mii de angajați intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie. Muncitorii ies în stradă

Publicat 29 oct. 2026, 16:26 Actualizat 29 oct. 2026, 16:34

Situație tot mai dificilă la combinatul siderurgic Liberty Galați. Cei mai mulți dintre cei aproximativ 2.200 de angajați vor intra în șomaj tehnic începând cu 1 noiembrie 2026, după ce conducerea a decis suspendarea temporară a activității. Între timp, salariații pregătesc un nou protest în fața Prefecturii Galați, nemulțumiți de lipsa unor răspunsuri privind viitorul unității și de faptul că nu și-au mai primit salariile din luna mai.

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