Liberty Galați riscă să fie vândut pe bucăți. Sindicaliștii reclamă datorii de peste 420 de milioane de euro

Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, riscă să fie dezmembrat în așteptarea unui investitor. Angajații reclamă că utilaje, piese și materiale sunt scoase de pe platformă, în timp ce sindicaliștii de la Cartel Alfa semnalează datorii de peste 420 de milioane de euro și un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.
Angajații reclamă demontarea unor utilaje de pe platforma Liberty Galați
Salariații susțin că fabrica este demontată treptat, deși o parte dintre active sunt sechestrate de ANAF sau constituie garanții pentru împrumuturi bancare. În lipsa unui cumpărător, aceștia se tem că vânzarea separată a echipamentelor și materialelor ar putea compromite viitorul combinatului.
Potrivit sindicaliștilor de la Cartel Alfa, datoriile depășesc 420 de milioane de euro, iar prejudiciul reclamat este estimat la peste 100 de milioane de euro.
Salarii restante din luna mai. Peste 1.000 de angajați au plecat
Angajații spun că nu și-au mai primit salariile din luna mai, iar peste 1.000 de oameni au părăsit deja combinatul. Cei rămași continuă să vină la serviciu, inclusiv pentru a păzi bunurile aflate pe platformă, în ciuda restanțelor salariale.
Totodată, aceștia reclamă că impozitele și contribuțiile sociale au fost reținute pe fluturașii de salariu, fără ca sumele să fie virate la bugetul de stat.
DNA, DIICOT și Parchetul, sesizate în cazul combinatului
Deși statul român a declarat combinatul obiectiv strategic, demersurile pentru identificarea unui cumpărător nu au avut, până acum, un rezultat. Comitetele constituite și licitațiile organizate nu au dus la găsirea unui investitor.
DNA, DIICOT și Parchetul au fost sesizate în legătură cu situația de la Liberty Galați. Sesizarea acestor instituții nu reprezintă însă o confirmare a presupuselor nereguli reclamate.
În lipsa unei soluții, angajații și sindicaliștii avertizează că diminuarea patrimoniului combinatului ar putea reduce șansele de atragere a unui investitor și de relansare a activității.