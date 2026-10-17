Liberty Galați riscă să fie vândut pe bucăți. Sindicaliștii reclamă datorii de peste 420 de milioane de euro

Publicat 17 oct. 2026, 09:35 Actualizat 17 oct. 2026, 09:37 Sursă Realitatea PLUS

Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, riscă să fie dezmembrat în așteptarea unui investitor. Angajații reclamă că utilaje, piese și materiale sunt scoase de pe platformă, în timp ce sindicaliștii de la Cartel Alfa semnalează datorii de peste 420 de milioane de euro și un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.

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