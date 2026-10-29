Doi tineri, de 16 și 18 ani, reținuți după ce au bătut un adolescent în Câmpia Turzii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 oct. 2026, 19:15

Doi tineri, de 16 și 18 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia sunt acuzați că au agresat un adolescent de 17 ani în fața unui local din Câmpia Turzii, iar victima a căzut pe asfalt și și-a pierdut cunoștința.

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