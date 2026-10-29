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Doi tineri, de 16 și 18 ani, reținuți după ce au bătut un adolescent în Câmpia Turzii

Reținere/ Profimedia

Reținere/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 oct. 2026, 19:15

Doi tineri, de 16 și 18 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia sunt acuzați că au agresat un adolescent de 17 ani în fața unui local din Câmpia Turzii, iar victima a căzut pe asfalt și și-a pierdut cunoștința.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpia Turzii – Biroul de Investigații Criminale au dispus măsura reținerii în 29 octombrie, după identificarea celor doi suspecți.

Adolescentul de 17 ani, bătut în fața unui local din Câmpia Turzii

Cercetările au fost demarate din oficiu, după apariția unor imagini video în care un adolescent de 17 ani ar fi fost agresat fizic de două persoane necunoscute. Incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de 23 spre 24 octombrie, în fața unui local public din municipiul Câmpia Turzii.

Din verificările efectuate a reieşit că, la data de 24 octombrie a.c., în jurul orei 02.30, cele două persoane l-ar fi lovit pe tânăr cu pumnul în zona capului, iar, în urma loviturilor, acesta s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut la sol, pierzându-şi cunoştinţa. Totodată, prin faptele lor, persoanele implicate ar fi provocat indignarea celor prezenţi şi ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică

au precizat polițiștii.

Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat cele două persoane bănuite de comiterea faptelor. Este vorba despre doi tineri de 16 și 18 ani, ambii din municipiul Turda.

După administrarea probatoriului și analizarea cauzei împreună cu procurorul de supraveghere, față de cei doi a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

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