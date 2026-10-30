Când intră alocațiile în noiembrie 2026. Data plății și suma pentru fiecare copil

Părinții care așteaptă alocațiile de stat trebuie să știe că plata din noiembrie 2026 ar putea fi făcută mai devreme decât de obicei. Data obișnuită, 8 noiembrie, pică într-o zi de duminică, astfel că viramentele sunt estimate pentru vineri, 6 noiembrie.
Cuantumul alocațiilor rămâne neschimbat în 2026. Copiii cu vârsta de până la doi ani primesc 719 lei pe lună, iar cei cu vârste între 2 și 18 ani beneficiază de 292 de lei. Există și situații speciale, în cazul copiilor cu dizabilități, pentru care se acordă suma majorată.
Când intră alocațiile în noiembrie
Alocațiile de stat pentru copii sunt virate, în mod obișnuit, pe data de 8 a fiecărei luni, pentru beneficiarii care au ales plata în cont bancar. În noiembrie 2026, această dată cade duminică, motiv pentru care plata este estimată să fie devansată pentru vineri, 6 noiembrie 2026.
Este important de precizat că aceasta este o estimare bazată pe calendarul obișnuit al plăților și pe modul în care au fost gestionate lunile în care data de 8 a picat într-o zi nelucrătoare.
Pentru cei care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea se face, de regulă, începând din zilele următoare viramentelor bancare. Astfel, părinții care încasează alocația prin poștă se pot aștepta la bani în săptămâna 9–13 noiembrie, în funcție de programul de distribuire.
Cât e alocația în funcție de vârstă
În 2026, alocațiile de stat pentru copii au rămas la nivelul din decembrie 2025, fără o nouă indexare. Sumele diferă în funcție de vârsta copilului și de situația acestuia.
Cuantumurile lunare sunt:
719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani;
719 lei pentru copiii cu dizabilități, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
292 de lei pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani;
719 lei pentru copiii cu dizabilități cu vârste între 3 și 18 ani;
292 de lei pentru tinerii care au împlinit 18 ani, dar continuă cursurile liceale sau profesionale, în condițiile legii.
Sumele sunt acordate lunar, iar alocația nu este condiționată de veniturile părinților.
La ce oră intră alocația pe card
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) nu stabilește o oră unică la care toți beneficiarii trebuie să aibă banii în cont. Chiar dacă viramentele sunt programate pentru aceeași zi, momentul în care suma devine disponibilă poate să difere de la o bancă la alta.
Astfel, cei care caută informații despre la ce oră intră alocația pe card trebuie să știe că banii pot apărea în cont pe parcursul zilei de plată. Dacă suma nu este disponibilă dimineața, nu înseamnă neapărat că există o întârziere.
Părinții pot verifica soldul în aplicația băncii, la bancomat sau prin serviciile de internet banking. Dacă alocația nu apare nici după încheierea zilei de plată, este recomandat să contacteze banca sau agenția județeană pentru plăți și inspecție socială.
Cardurile sociale: următoarea tranșă
O altă întrebare frecventă este când se încarcă cardurile de alimente și dacă beneficiarii vor primi o nouă tranșă în noiembrie 2026.
Programul „Sprijin pentru România” a fost modificat, iar valoarea sprijinului pentru perioada 2025–2027 este de 125 de lei pentru fiecare tranșă, nu 250 de lei, cât era în anii anteriori. În 2025 au fost acordate două tranșe.
Până la cele mai recente informații disponibile, nu a fost anunțată oficial o nouă dată de încărcare pentru 2026. Prin urmare, nu există o confirmare că cardul Sprijin pentru România va fi alimentat în noiembrie.
Beneficiarii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), instituția care gestionează programul.