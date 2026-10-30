Când intră alocațiile în noiembrie 2026. Data plății și suma pentru fiecare copil

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 30 oct. 2026, 16:58

Părinții care așteaptă alocațiile de stat trebuie să știe că plata din noiembrie 2026 ar putea fi făcută mai devreme decât de obicei. Data obișnuită, 8 noiembrie, pică într-o zi de duminică, astfel că viramentele sunt estimate pentru vineri, 6 noiembrie.

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