Bani în plus pentru pensionari înainte de Crăciun. Cine încasează 500 de lei și ce se întâmplă din ianuarie
Bani în plus pentru pensionari înainte de Crăciun
Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie ajutoare cuprinse între 300 și 500 de lei. În paralel, ministrul Muncii anunță că pensiile ar urma să crească în 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă va fi aplicată formula prevăzută de lege.
Pensionarii cu venituri reduse vor primi un sprijin financiar suplimentar în luna decembrie, odată cu plata pensiei, iar de la 1 ianuarie 2027 ar putea beneficia de o nouă majorare a veniturilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că intenția este aplicarea integrală a formulei de indexare prevăzute de lege, ceea ce ar însemna o creștere de aproximativ 7,7%.
Până atunci, seniorii cu pensii de cel mult 3.000 de lei vor încasa a doua tranșă a ajutoarelor financiare stabilite la începutul anului. Valoarea sumelor acordate în decembrie va fi cuprinsă între 300 și 500 de lei, în funcție de venitul lunar al beneficiarului.
Ajutoarele pentru pensionari ajung în decembrie. Cine primește 500 de lei
Rectificarea bugetară de urgență a asigurat fondurile necesare pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Ministrul Muncii a explicat că intervenția a fost importantă nu doar pentru sistemul public de pensii, ci și pentru alte instituții și domenii sociale, printre care Casa de Pensii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și sănătatea.
„Rectificarea de astăzi este da, și pentru Casa de Pensii și pentru ANOFM. Cu siguranță dacă nu exista un nou guvern care să facă rectificarea ar fi existat probleme și în domeniul social și în domeniul pensiilor și al sănătății”, a spus Florin Manole într-o intervenție televizată.
Pe lângă pensia lunară, beneficiarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie și jumătate din ajutorul financiar stabilit la începutul anului. Banii vor fi virați în același timp cu pensia, iar cuantumul depinde de categoria de venit în care se încadrează fiecare senior.
„Odată cu pensia vine și acel sprijin pentru pensionari, se va primi jumătate din cunatumul stabilit la începutul anului. Avem trei praguri de venit, până la 1.500 de lei pensia, până la 2.000 de lei și până la 3.000 de lei”, a spus Petre Florin Manole.
Sumele acordate în funcție de pensia încasată sunt următoarele:
Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei.
Cei care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei.
Seniorii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor încasa 300 de lei.
Pensii 2027. Ministrul Muncii anunță indexarea de la 1 ianuarie
După ajutoarele acordate în decembrie, pensionarii ar putea avea parte de o creștere a veniturilor chiar de la începutul anului viitor. Florin Manole a exclus o nouă înghețare a pensiilor și a precizat că scenariul luat în calcul în prezent este respectarea formulei de indexare prevăzute de lege.
Ministrul a afirmat că nu au existat discuții despre împărțirea majorării în două sau trei tranșe și nici despre înlocuirea unei părți din indexare cu ajutoare financiare acordate o singură dată.
„Pensiile se vor indexa, se vor majora, anul viitor. Nu am avut nicio discuție și nu am nicio simulare despre două tranșe sau trei tranșe, sau un mix de one-off.
Deocamdată avem un singur scenariu: acela al respectării legii. Nu o să fim doar un trimițător de plicuri cu o formula și cu un calcul. E rolul ministrului Muncii, indiferent cine ar fi sau de la ce partid, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor.
Ministrul de Finanțe sau premierul nu m-au întrebat dacă aș accepta o variantă mixtă sau două tranșe sau altceva”, a spus Florin Manole.
Conform actualei legi a pensiilor, majorarea ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Procentul estimat este de aproximativ 7,7%, însă aplicarea acestuia depinde de respectarea prevederilor legale și de absența unei noi derogări.
Articolul 84 stabilește că valoarea punctului de referință se majorează în fiecare lună ianuarie, în funcție de rata medie anuală a inflației, la care se adaugă jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru indexarea din 2027 sunt folosiți indicatorii definitivi aferenți anului 2025, comunicați în 2026 de Institutul Național de Statistică.
Prevederea din lege stabilește următoarea formulă:
„Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică”, scrie în articolul 84 din Legea pensiilor.
De unde rezultă creșterea de 7,7% și cât ar putea încasa pensionarii
Procentul estimat pentru pensii în 2027 este calculat pornind de la inflația medie anuală din 2025, care a fost de 7,3%, și evoluția câștigului salarial mediu brut. Acesta din urmă a înregistrat o creștere de 8,1%, ceea ce înseamnă o creștere reală de 0,8%.
Potrivit formulei legale, la rata inflației se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial. Prin urmare, jumătate din procentul de 0,8% înseamnă 0,4 puncte procentuale, care se adaugă celor 7,3% rezultate din inflație.
Calculul estimat pentru indexarea din 2027 este, astfel, de 7,3% + 0,4% = 7,7%.
Dacă majorarea va fi aplicată integral, veniturile pensionarilor ar putea ajunge la următoarele valori:
O pensie de 3.000 de lei ar crește cu aproximativ 231 de lei, până la 3.231 de lei.
Pentru o pensie de 4.000 de lei, majorarea ar fi de 308 lei, iar venitul lunar ar ajunge la 4.308 lei.
O pensie de 5.000 de lei ar crește cu 385 de lei, până la 5.385 de lei.
Bugetul pentru 2027, construit într-un context financiar dificil
În paralel cu discuțiile despre indexarea pensiilor, Ministerul Finanțelor pregătește proiectul bugetului pentru anul viitor. Autoritățile și-au propus ca documentul să fie adoptat înainte de începutul lui 2027, însă elaborarea acestuia este complicată de apropierea finalului Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că bugetul trebuie să acopere atât măsurile de protecție destinate persoanelor vulnerabile, cât și investițiile necesare în economie. Oficialul a atras atenția asupra reducerii resurselor provenite din PNRR și a precizat că nu își dorește o majorare a taxelor.
„Va fi un buget complicat de construit, pierdem 1,5 puncte procentuale din PIB PNRR și trebuie să acceptăm că pot fi și astfel de momente când trebuie să ne bazăm și pe noi înșine, nu neapărat pe fonduri europene. Anul viitor este între două cicluri: finalizarea PNRR, dar noul cadru financiar începe din 2028. (...) Am fost întrebat de taxe. Nu îmi doresc să crească taxele și asta e o chestiune pe care am repetat-o.
Îmi doresc să avem resurse pentru protecția celor vulnerabili, pentru investiții în 2027, pentru finalizarea proiectelor deja începute, dar trebuie să o facem într-un mod responsabil, astfel încât să fim siguri că ratingul este intact și să fim siguri că asigurăm premisele pentru relansarea economică în 2027”, a spus Nazare.
La rândul său, premierul Luca Niculescu a transmis că Guvernul nu intenționează să majoreze taxele și impozitele și nici să introducă unele noi în 2027.
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