Bani în plus pentru pensionari înainte de Crăciun. Cine încasează 500 de lei și ce se întâmplă din ianuarie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 oct. 2026, 21:09

Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie ajutoare cuprinse între 300 și 500 de lei. În paralel, ministrul Muncii anunță că pensiile ar urma să crească în 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă va fi aplicată formula prevăzută de lege.

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