Guvernul pregătește un nou ajutor pentru români. Cine ar putea primi bani pentru plata facturilor la curent
Guvernul pregătește un nou ajutor pentru români.
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță o nouă reglementare pentru consumatorii vulnerabili, în contextul scumpirilor la electricitate. Pragurile de venit ar urma să fie majorate, iar autoritățile trebuie să stabilească valoarea sprijinului înainte de construirea bugetului pentru 2027.
Românii cu venituri mici ar putea beneficia de un nou mecanism de sprijin pentru plata facturilor la energie, după ce Ministerul Muncii a anunțat că pregătește o reglementare pentru consumatorii vulnerabili. Discuțiile au loc în contextul în care prețurile la electricitate continuă să crească, iar facturile casnice ar putea fi cu până la 22% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că a discutat cu omologul de la Energie despre necesitatea modificării actualului sistem de sprijin. Deocamdată, nu au fost stabilite nici valoarea viitorului ajutor, nici pragurile de venit pentru beneficiari. Oficialul consideră însă că limitele actuale trebuie majorate.
Ajutor pentru consumatorii vulnerabili. Ce schimbări pregătește Guvernul
Florin Manole a explicat că a avut o discuție cu ministrul Energiei privind introducerea unei noi reglementări pentru consumatorii vulnerabili. Negocierile nu au ajuns însă la stabilirea unor sume concrete sau a categoriilor de venit care vor permite accesul la sprijin.
Ministrul Muncii a precizat că pragurile actuale sunt prea mici și că viitoarea formulă ar trebui să țină cont de necesitatea extinderii numărului de persoane care pot beneficia de ajutor.
„N-am discutat în detaliu cu ministrul energiei, am avut o discuţie despre faptul că trebuie să facem o reglementare nouă pe zona consumatorului vulnerabil, dar nu am avut o discuţie pe cuantum şi pe praguri de venit”, a răspuns ministrul Florin Manole.
Acesta a insistat că limitele de venit trebuie ridicate față de cele aplicate în prezent, iar decizia privind noul mecanism de compensare trebuie luată înainte de definitivarea bugetului pentru anul viitor.
„Pragurile de venit sunt mai jos acum, beneficiul de 50 de lei cred că s-a dovedit unul rezonabil în cursul acestui an, mă refer la factura de electricitate. Avem buget, că tot la Ministerul Muncii este şi bugetul ăsta de 50 de lei pentru actuala formulă de compensare a creşterii preţurilor din energie electrică şi înainte de a face bugetul viitor, va trebui să avem decizia şi pe consumatorul vulnerabil, dar nu vreau să pară că tot împing lucruri, discutăm la buget, discutăm la buget”, a mai arătat ministrul.
În prezent, sprijinul acordat prin actuala formulă de compensare este de 50 de lei pentru factura la electricitate. Ministrul nu a anunțat dacă această sumă va fi păstrată, majorată sau înlocuită printr-un alt mecanism.
Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%
Anunțul privind pregătirea unui nou ajutor vine în condițiile în care consumatorii casnici se confruntă cu oferte mai scumpe la energia electrică. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estimează că facturile ar putea înregistra creșteri cuprinse între 10% și 22% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Oficialul a explicat că ofertele furnizorilor publicate pe platforma Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE) indică deja prețuri mai mari. Acestea se pot reflecta în contractele încheiate individual între companii și consumatori.
„Pe partea de energie electrică, există, în momentul de faţă, o creştere a preţurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE-ului, adică, acolo unde se pun ofertele. Ofertele care sunt făcute de diverşi furnizori se plasează pe această platformă, a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie, iar, în momentul de faţă, aceste oferte sunt mai mari, ceea ce înseamnă că, probabil, multe contracte individual încheiate între furnizori şi consumatori au aceste oferte pe care le vedem noi, ele devin şi preţuri în contract. Şi ca atare, da, discutăm de o creştere a preţurilor la energie electrică pentru consumatorii casnici”, a afirmat ministrul Energiei într-o emisiune.
Dumitru Chisăliță a precizat că estimarea diferă în funcție de furnizor și de oferta contractuală. Pe baza prețurilor disponibile în prezent pe platforma ANRE, majorările facturilor ar putea fi cuprinse între 10% și 20-22%.
Ce se întâmplă cu facturile la gaze naturale
În cazul gazelor naturale, situația este diferită. Ministrul Energiei a amintit că prețul este în continuare reglementat, iar legislația în vigoare stabilește un preț administrativ pentru gazele naturale produse în România și livrate furnizorilor până la 31 martie 2027.
Din acest motiv, facturile consumatorilor casnici nu ar trebui să fie mai mari decât cele din anul trecut, dacă nivelul consumului rămâne același.
„Dacă vorbim din perspectiva consumatorului casnic, adică ceea ce suntem fiecare dintre noi, trebuie să spunem că pentru gaze naturale, în momentul de faţă, avem o legislaţie care stabileşte ca până în 31 martie 2027, există un preţ administrativ care, la gazul natural produs în România, este vândut către companiile furnizoare. Asta înseamnă că preţul final ar trebui să fie similar cu ce am avut şi anul trecut. Adică, în mod normal, facturile n-ar trebui să fie mai mari, ţinând seama că preţul administrativ este mai mic decât preţul plafonat pe care îl aveam anul trecut”, a explicat Dumitru Chisăliță.
Prin urmare, principala presiune asupra bugetelor gospodăriilor este așteptată în cazul energiei electrice, unde ofertele mai scumpe ale furnizorilor ar putea duce la facturi mai mari. În acest context, Guvernul trebuie să stabilească noua formulă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili și pragurile de venit care vor permite acordarea ajutorului.
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