Guvernul pregătește un nou ajutor pentru români. Cine ar putea primi bani pentru plata facturilor la curent

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 22:00

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță o nouă reglementare pentru consumatorii vulnerabili, în contextul scumpirilor la electricitate. Pragurile de venit ar urma să fie majorate, iar autoritățile trebuie să stabilească valoarea sprijinului înainte de construirea bugetului pentru 2027.

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