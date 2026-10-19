Nicușor Dan, după întâlnirea cu șefa Comisiei de la Veneția: „Dialogul deschis cu experții europeni este esențial”

Președintele Nicușor Dan a avut luni, 19 octombrie, o întâlnire cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de președinta instituției, Marta Cartabia. Șeful statului a transmis că discuțiile s-au concentrat pe consolidarea statului de drept, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale, într-un context în care România continuă să fie atent monitorizată în privința reformelor care vizează justiția și echilibrul instituțional.
Nicușor Dan: Dialogul cu experții europeni este esențial
Președintele Nicușor Dan a comentat întâlnirea într-o postare publicată pe pagina sa oficială de Facebook.
Ce este Comisia de la Veneția
Comisia de la Veneția, denumită oficial Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, este organismul consultativ al Consiliului Europei în probleme constituționale. Instituția reunește experți independenți în drept constituțional și oferă opinii, recomandări și evaluări privind funcționarea instituțiilor democratice, reformele constituționale, legislația electorală și independența justiției.
De-a lungul timpului, avizele Comisiei de la Veneția au avut o influență semnificativă asupra reformelor legislative din numeroase state europene, inclusiv România. Deși recomandările sale nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, sunt deseori considerate repere importante privind respectarea standardelor democratice europene.
Care au fost ultimele dispute în care a fost invocată Comisia de la Veneția
În ultimii ani, Comisia de la Veneția a fost consultată în mai multe dosare sensibile care au vizat România. Printre temele analizate s-au aflat modificările legislației privind justiția, organizarea alegerilor, echilibrul dintre instituțiile statului și respectarea principiilor constituționale.
De asemenea, rapoartele și recomandările Comisiei au fost invocate frecvent în dezbaterile politice referitoare la independența sistemului judiciar, la reforma instituțiilor-cheie ale statului și la mecanismele de control și echilibru dintre puterile executive, legislative și judiciare.
Întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și conducerea Comisiei de la Veneția transmite astfel un semnal de continuitate în dialogul dintre autoritățile române și organismele europene specializate în apărarea statului de drept și a principiilor democratice.