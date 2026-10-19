Realitatea.NET
Justitie· 2 min citire

Nicușor Dan, după întâlnirea cu șefa Comisiei de la Veneția: „Dialogul deschis cu experții europeni este esențial”

Marta Cartabia (Comisia de la Veneția) și Nicușor Dan (FB/N/Dan)

Marta Cartabia (Comisia de la Veneția) și Nicușor Dan (FB/N/Dan)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 oct. 2026, 17:47

Președintele Nicușor Dan a avut luni, 19 octombrie, o întâlnire cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de președinta instituției, Marta Cartabia. Șeful statului a transmis că discuțiile s-au concentrat pe consolidarea statului de drept, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale, într-un context în care România continuă să fie atent monitorizată în privința reformelor care vizează justiția și echilibrul instituțional.

Nicușor Dan: Dialogul cu experții europeni este esențial

Președintele Nicușor Dan a comentat întâlnirea într-o postare publicată pe pagina sa oficială de Facebook.

Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale. Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept.

— a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Ce este Comisia de la Veneția

Comisia de la Veneția, denumită oficial Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, este organismul consultativ al Consiliului Europei în probleme constituționale. Instituția reunește experți independenți în drept constituțional și oferă opinii, recomandări și evaluări privind funcționarea instituțiilor democratice, reformele constituționale, legislația electorală și independența justiției.

De-a lungul timpului, avizele Comisiei de la Veneția au avut o influență semnificativă asupra reformelor legislative din numeroase state europene, inclusiv România. Deși recomandările sale nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, sunt deseori considerate repere importante privind respectarea standardelor democratice europene.

Care au fost ultimele dispute în care a fost invocată Comisia de la Veneția

În ultimii ani, Comisia de la Veneția a fost consultată în mai multe dosare sensibile care au vizat România. Printre temele analizate s-au aflat modificările legislației privind justiția, organizarea alegerilor, echilibrul dintre instituțiile statului și respectarea principiilor constituționale.

1178/2024

Romania - Opinion on the Emergency Ordinance regarding the merger of the 2024 elections for the European Parliament and for the local authorities

1105/2022

Romania - Urgent Opinion on three Laws concerning the justice system

1079/2022

Romania - Opinion on the draft law on the dismantling of the section for investigating criminal offences within the judiciary

1036/2021

Romania - Opinion on the draft Law for dismantling the Section for the Investigation of Offences committed within the Judiciary

De asemenea, rapoartele și recomandările Comisiei au fost invocate frecvent în dezbaterile politice referitoare la independența sistemului judiciar, la reforma instituțiilor-cheie ale statului și la mecanismele de control și echilibru dintre puterile executive, legislative și judiciare.

Întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și conducerea Comisiei de la Veneția transmite astfel un semnal de continuitate în dialogul dintre autoritățile române și organismele europene specializate în apărarea statului de drept și a principiilor democratice.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe