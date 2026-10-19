Nicușor Dan, după întâlnirea cu șefa Comisiei de la Veneția: „Dialogul deschis cu experții europeni este esențial”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 oct. 2026, 17:47

Președintele Nicușor Dan a avut luni, 19 octombrie, o întâlnire cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de președinta instituției, Marta Cartabia. Șeful statului a transmis că discuțiile s-au concentrat pe consolidarea statului de drept, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale, într-un context în care România continuă să fie atent monitorizată în privința reformelor care vizează justiția și echilibrul instituțional.

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