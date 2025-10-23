Potrivit declarațiilor sale, un imobil demolat „piere cu totul”, iar pentru reconstrucție de către stat nu există temei juridic pentru transferul de proprietate. Cu toate acestea, Dogioiu a menționat că Ordonanța de Urgență aflată în dezbatere oferă două variante de soluționare: ca reconstrucția blocului din Rahova să fie finanțată fie de la bugetul de stat, fie din fondurile Primăriei. Toate costurile, ajutoarele și procesele legate de explozia din Rahova rămân momentan în evaluare.

”Deocamdată toate ajutoarele pentru acest acest dezastru care s-a întâmplat în Rahova şi pentru care personal, transmit toate regretele şi toate condolenţele mele famililor care au avut de suferit, pentru această chestiune costurile, ajutoarele, toate procesele sunt în evaluare. Deocamdată a deblocat Primăria Bucureşti. Urmează şi o evaluare la nivelul Guvernului”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern.

Despre afirmaţia ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, că Guvernul în momentul de faţă ia în calcul să refacă acel bloc, însă apartamentele oamenilor care au fost afectate de explozie ar urma să fie date înapoi către oameni sub formă de chirie, Ioana Dogioiu a precizat că în acest moment ”nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul, dispare cu totul”.

”Nu e vorba de reparaţii. Nu e vorba de ajustări. E vorba de pieirea până la zero a unui imobil care trebuie reconstruit tot, de la fundaţie până la acoperiş”, a spus ea. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a menţionat că, ”în momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere”.

”Folosesc termenul juridic. Aşa se numeşte, pieire. Deci, în acel moment, dreptul de proprietate se stinge, pentru că piere obiectul lui. Nu mai există. Asta este situaţia. În momentul în care se reconstruieşte un asemenea bloc de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile. Şi tot juridic, dacă se va dovedi că nu a fost un eveniment natural, ceea ce, sigur, e oarecum puţin probabil din primele date, nu mă pronunţ eu, dar toate datele arată că au existat acolo nişte erori ale unor persoane, instituţii, vom vedea anchetele în desfăşurare, conform legislaţiei noastre şi oricărei legislaţii de pe lumea asta, civile, cel care a provocat un prejudiciu, trebuie să îl repare. Deci, având în vedere toate aceste aspecte, sigur că se poate reconstrui un bloc, pentru asta se creează cadrul. Există două variante în Ordonanţa pusă în dezbatere şi anume să fie construit de la buget sau să fie construit cu fondurile Primăriei şi ambele sunt viabile”, a arătat Ioana Dogioiu.

Ea a mai explicat că, în ceea ce priveşte modul în care statul poate să ofere aceste apartamente, nu există cadrul juridic.

”Ceea ce statul poate să facă şi există o analiză din acest punct de vedere, dacă poate să facă, este să achite costul acestor apartamente, sub formă de despăgubiri, în mod cert pentru cei care au asigurare şi să preia asigurările lor, sau să acorde nişte ajutoare, pe model Broşteni, pentru cei care au avut poliţa obligatorie de asigurare. Toate aceste elemente pe care eu vi le dau sunt doar ca titlu de ipoteză, sunt în analiză în acest moment”, a arătat aceasta. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai afirmat că deocamdată nici analiza tehnică nu s-a încheiat şi nu ştim ce o să se întâmpe cu blocul.

”Nu ştim cine e vinovat, nu ştim dacă blocul va fi demolat, cel mai probabil da, dar nu avem o decizie finală, un verdict final. Sigur, explozii au mai fost în România, fără îndoială, nu e prima, dar este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc care este atât de afectat în structura lui, încât nu mai poate să fie reparat. Şi de aici, o seamă de probleme juridice, pe care vi le-am expus”, a arătat Dogioiu, precizând că statul nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor.

”Nenorocirea este că acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate, adică e posibil să dispară, dacă blocul va fi demolat şi odată cu ele dreptul de proprietate. Sunt chestiuni juridice. Cum vor fi ele duse până la capăt şi care va fi forma finală a acestei ordonanţe pe care a iniţiat-o Ministerul Dezvoltării, rămâne de văzut”, a adăugat ea.