Întro intervenție în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Osiceanu a spus că, potrivit legii energiei și reglementărilor ANRE, operatorul de gaze ar fi trebuit să își piardă licența imediat după producerea incidentelor grave, precum cele din Rahova și Popa Tatu, în care vieți omenești au fost puse în pericol.

„Legea spune foarte clar, legea energiei, și în al doilea rând ordinul în baza căruia funcționează ANRE spune clar că pentru orice situație din regimul de energie pune în pericol viața oamenilor și bunurile materiale i se ridică licența de operator. ca atare, în situațiile pe care le-am descris, cea din rahova, și cea din Popa Tatu, ANRE avea obligația să ridice din secunda 2 licența de operator a Distrigaz.

Ca să înțeleagă toată lumea: Distrigaz este până la regulatorul general de gaze, și după regulator este beneficiarul. Cum explozia a avut loc pe țeava de gaze, până la regulator, este evident că Distrigaz este principalul vinovat. De asemenea în această problemă intervine și PPC, care a preluat partea de curent electric și ale căror cabluri am înțeles din ce s-a declarat până acum, sunt cele care au provocat scânteia respectivă. Noi trebuie să înțelegem următorul lucru: ca simpli cetățeni nu suntem protejați de absolut nimica, ANRE care este autoritatea maximă în materie de energie, este poreclită Mama India a hoților din energie și tuturor acestor măgării care se întâmplă, a văzut toată lumea.

Pe de altă parte, ministerul nu poate să ia măsuripentru că nu are această autorizație. Ministerul, conform legii, doar dirijează, face planuri, etc. Singurii care pot lua măsurile respective sunt cei de la ANRE, conform legii. Ei au instalat acolo frăția criminalilor, pentru că până la urmă de la șpagă la crimă drumul este foarte mic, și au murit oameni. Ca să parafrazăm un celebru citat al președintelui de tristă amintire, au trebuit să moară oameni ca să putem afla cu toții despre ceea ce se întâmplă. Suntem cu toții plătitori de taxe și impozite. Avem drepturi pe care presa liberă trebuie să ne ajute în această acțiune, și am cerut tuturor românilor să ceară, prin intermediul petițiilor, prin orice formă, ridicare acestei licențe. După ce se ridică licența, pe baza anchetelor care se fac, se iau măsuri sau nu. Până acum măsurile au fost „hai să le acoperim”. Am arătat în strada Popa Tatu a fost un noroc extraordinar nu a sărit în aer tot cartierul. Acum, la Rahova avem de a face cu un bloc.

Apelăm la dumneavoastră ca mediator între populație și guvern. Cine obligă ANRE să ridice licența?”, a spus celebrul pilot la Realitatea Plus.

Argumentele în favoarea retragerii licenței Distrigaz

Așa după cum se poate cu ușurință observa în ambele cazuri, ANRE are OBLIGAȚIA DE A SUSPENDA din start licențele de operator ale

– Distrigaz

– PPC

– ⁠societăților care au executat lucrările ilegale de modificare a instalațiilor generale și interioare de gaze și curent electric.

Comparatiile dintre cazurile Rahova și Popa Tatu 66 sunt următoarele:

A) În Rahova a sărit în aer imobilul, iar în Popa Tatu 66 incendiul declanșat nu a apucat să detoneze regulatorul general de gaze aflat la 15 centimetri distanță

B) În ambele cazuri au fost executate apeluri la 112 care reclamau miros de gaze puternic

C) În ambele cazuri ISU a deplasat echipaj de pompieri la fața locului și au identificat și confirmat scurgerile de gaze

D) În ambele cazuri angajații Distrigaz au fost alertați și au

– verificat și confirmat scurgerile de gaze

– închis gazele pe instalația generală (și pe cele interioare doar în Popa Tatu 66) a sigilat atât regulatorul de gaze cât și robineții instalațiilor interioare dar doar în Popa Tatu 66

E) În Rahova nu se știe dacă a fost alertată și prezentă Poliția dar în Popa Tatu a fost prezentă odată cu ISU.

Nu se cunoaște dacă a fost încheiat un proces verbal în niciunul dintre aceste cazuri.

F) În Popa Tatu însă agenții secției 3 Poliție:

– în mod repetat au păzit și ocrotit infractorii angajați ai Distrigaz și al unor societăți pe care au refuzat să le identifice pe timpul săvârșirii în prezența lor a infracțiunilor de modificare de instalații de gaze fără autorizație de construire

– au amenințat cu incatusarea pe proprietarul care se opunea lucrărilor ilegale

– au amendat reclamantul la 112 pentru folosirea abuziva a serviciului de urgență în realitate pentru ca a sesizat infracțiunile ce se desfășurau în prezenta lor

– l-au săltat și dus la secție pentru presupusa săvârșire a unor infracțiuni nedeclarate și neindicate tocmai pe reclamantul infracțiunilor săvârșite de Distrigaz, PPC și ApaNova!

G) În Rahova ANRE a ajuns după explozie iar în Popa Tatu după incendiu

H) În Rahova ANRE urmează să analizeze situația, iar în Popa Tatu 66 s-au întâmplat următoarele:

– a constatat doar parțial prin PV din 10.01.2023 încălcarea normelor tehnice emise de instituție

– ⁠a refuzat să ia orice măsură legală împotriva Distrigaz, PPC și a societăților care au modificat ilegal instalațiile generale și interioare de utilități

– ⁠a emis timp de ani de zile comunicări mincinoase bazate pe declarații verbale și a refuzat solicitarea documentelor și documentațiilor tehnice în vederea ascunderii situației reale

– ⁠a încercat mușamalizarea situației infracțiunilor săvârșite și acoperirea Distrigaz, PPC și a societăților care au modificat ilegal rețelele generale și interioare de utilități

– ⁠a refuzat ca în cadrul controalelor tip verificare efectuate la fața locului să constate încălcarea normelor proprii NTPEE de către Distrigaz relativ la țeava de gaze ce îi aparține și care a fost montată la adresa din str Popa Tatu nr 48 pe calcanul imobilului de la nr 64 și la baza fundației acestuia

– ⁠a refuzat să răspundă adresei transmise de către DGPLC Disciplina în Construcții prin care aceasta semnala situația gravă a încălcărilor normelor proprii NTPEE

– a refuzat să sesizeze Inspectoratul de Stat în Constructii, ISU, PMB si organele de cercetare cu privire la infracțiunile constatate cu ocazia controalelor tip verificare efectuate la fața locului

I) În ambele cazuri au fost reclamate probleme cu instalațiile electrice generale ce aparțin PPC. În cazul Popa Tatu 66 s-a:

– constatat modificarea ilegală a cablului PPC prin lipire și adăugire de către persoane necunoscute a unei porțiuni de circa 2 metri liniari

– încheiat contract de furnizare cu toate elementele de nulitate absolută din avizul de amplasament acordat

– încheiat un proces verbal de recepție în care s-a declarat în fals conformitatea cu Autorizația de Construire și respectarea normelor ANRE, NTPEE

– constatat realizarea ilegală a unei cutii metalice închise cu lacăt peste contorul de curent electric care împiedică acțiunea de închidere și siguranță a acestuia în cazul unui incendiu sau al unei explozii

– constatat după opt ani amplasarea unor copaci peste rețeaua electrică a PPC și deși a fost cerută scoaterea acestora societatea a refuzat să și ia măsurile legale pentru punerea în aplicare

– constatat de către DGPLC Disciplina în Construcții executarea de lucrări fără autorizație de construire de către PPC. Practic cablul electric aprobat și montat ilegal de PPC este peste conducta de gaze a imobilului

Baza legala a Operațiunii “Ridicați licența Distrigaz “?

Se regăsește foarte clar în următoarele legi și ordine mai jos indicate pentru a se evita orice discuție! În plus, se cere astăzi și ridicarea licențelor PPC și a operatorilor care au executat lucrările ilegale de modificare a rețelelor generale și interioare de utilități.

REGULAMENT din 12 martie 2025

pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice

EMITENT

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 26 martie 2025

Articolul 45

Pe lângă situațiile prevăzute la art. 43, ANRE retrage titularului autorizația și/sau licența în următoarele situații:

g) în cazul prezentării unor dovezi (ordine de restricționare sau de interzicere a activității, hotărâri judecătorești etc.) emise de o autoritate publică, ce atestă că înființarea/funcționarea capacităților energetice sau a uneia ori mai multora dintre componentele acestora pune în pericol sau DAUNEAZA GRAV PERSOANELOR FIZICE, PROPRIETĂȚII SI/SAU MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

QED vorba latinului! Ca doar muriră niscaiva oameni și un cartier sta sa sara in aer permanent cu certificare de la experți juridici, Disciplina in Construcții etc!

Capitolul VIII Dispoziții finale și tranzitorii

Articolul 55

(1) Dacă în urma acțiunii de control întreprinse de ANRE se stabilește că titularul autorizației/licenței nu a respectat legea sau una ori mai multe dintre condițiile autorizației/licenței, ANRE aplică, în temeiul legii, sancțiuni.

(2) Aplicarea și/sau plata oricărei amenzi contravenționale nu limitează în niciun fel dreptul ANRE de a suspenda/de a retrage autorizația/licența în condițiile prezentului regulament.

QED din nou! Ca să știe tot românul de ce i se spune ANRE-ului Mama India a băieților deștepți din energie!

Și acum să trecem un pic și prin celebra Lege a Energiei masacrată permanent la cererea expresă a Franței, Germaniei și a mamei proștilor cea mereu gravidă!

Articolul 7^1

Conformare și soluționare

2) ANRE soluționează plângerile împotriva operatorului de transport și de sistem și împotriva operatorilor de distribuție referitoare la obligațiile ce le revin în temeiul prezentei legi, prin emiterea unei decizii în termen de 60 de zile de la data înregistrării plângerii, cu posibilitate de prelungire cu încă 60 de zile, dacă autoritatea are nevoie de date suplimentare. Acest termen extins poate fi prelungit în continuare cu maximum 60 de zile, cu acordul reclamantului. Demararea procesului de soluționare a plângerilor de către ANRE nu aduce atingere dreptului petenților de a se adresa instanțelor judecătorești pentru soluționarea acelorași plângeri. Litigiile dintre operatorul de transport și de sistem și proprietarul rețelei de transport se supun aceleiași proceduri.

În cazul Popa Tatu au trecut peste OPT ANI DE ZILE până să constate infracțiunile așteptând prescrierea lor pentru a salva Distrigaz, PPC și societățile vinovate de modificările ilegale.

(5) ANRE are obligația de punere în aplicare a normelor referitoare la rolurile și responsabilitățile operatorilor de transport și de sistem, ale operatorilor de distribuție, ale furnizorilor, ale clienților și ale altor participanți de pe piață, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/

Morții, răniții și păgubiții de la Rahova și păgubiții din Popa Tatu vor aștepta Calendele grecești care sigur sunt mai aproape decât termenul în care ANRE va pune în aplicare propriile norme NTPEE.

Articolul 7^2

Soluționarea plângerilor

(1) Plângerile adresate ANRE se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului titlu și ale regulamentelor/procedurilor ANRE, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Înainte de a adresa o plângere către ANRE, dacă aceasta privește activitatea unui prestator de servicii/de activități, reclamantul trebuie în prealabil să se adreseze spre soluționare prestatorului de serviciu/activitate de a cărei prestație este nemulțumit.

Ca o nota bene: atât Distrigaz cât și PPC au refuzat de DOUĂ ORI până acum cererea instanței de a da copiile dosarelor tehnice pentru Popa Tatu 66. Să credem că îi au la mână pe judecătorii și magistrații cei oneăti?

(3) Nu fac obiectul soluționării plângerile al căror obiect depășește 36 de luni de la data săvârșirii.

Ce vreți mai clar decât atât stimați locuitori ai cartierului din plin centrul Capitalei care trăiți fără să știți cu sabia lui Damocles deasupra capului – a se citi pericolul de explozie cert, certificat și permanent.

(4) Plângerile deduse spre soluționare instanțelor judecătorești sau unor entități juridice pe cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluționare și ANRE.

Deci ANRE după ce te ține 3 ani se spală pe mâini ca Pilat din Pont!

(5) Pe perioada soluționării plângerilor de către ANRE, efectele acțiunilor titularilor de licențe/autorizații/atestate în domeniul energiei împotriva reclamanților pot fi suspendate de către ANRE, cu excepția celor care prin neaplicarea lor ar conduce la producerea unui prejudiciu iremediabil.

Deci cetățenii din Rahova și Centrul istoric al Capitalei stați liniștit eventual muriți sau ardeți la fel de liniștiți ca ANRE veghează ca Distrigaz, PPC și firmele fantomă se vor îngriji de asta”, a scris Cezar Osiceanu într-un editorial în Național.

