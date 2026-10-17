Un an de la explozia din Rahova: 54 de familii așteaptă răspunsuri despre soarta locuințelor

La un an de la explozia din Rahova, în care trei persoane au murit, cele 54 de familii afectate așteaptă în continuare să afle ce se va întâmpla cu locuințele lor. În timp ce lucrările de demolare a blocului au început, ancheta se apropie de etapa trimiterii dosarului în judecată.
Mai multe persoane afectate de explozie se reunesc astăzi în fața imobilului pentru a comemora victimele. Pentru cei care au supraviețuit, ultimul an a însemnat nu doar pierderea locuințelor, ci și încercarea de a-și reconstrui viața după tragedie.
Familii nevoite să plătească și chirie, și rate pentru apartamentele distruse
O parte dintre locatari s-au mutat în chirie, însă continuă să achite creditele contractate pentru apartamentele distruse de explozie. La dificultățile financiare se adaugă traumele și lipsa unei perspective clare privind viitorul locuințelor.
Între timp, au început intervențiile pentru demolarea parțială a blocului. Lucrările prevăd îndepărtarea unei părți a clădirii, astfel încât din imobil să rămână trei etaje.
Pentru cele 54 de familii, începerea acestor lucrări nu înlătură însă incertitudinea privind situația apartamentelor pierdute.
Ancheta privind explozia din Rahova se apropie de trimiterea în judecată
După un an de cercetări, procurorii se apropie de trimiterea dosarului în instanță. Peste 220 de persoane au calitatea de persoane vătămate în cauză.
Până în prezent, au fost puse sub acuzare patru persoane, dintre care trei se află sub control judiciar, precum și trei firme. Persoanele vizate de anchetă sunt angajați din domeniul gazelor și al electricității.
Valoarea bunurilor și sumelor puse sub sechestru pentru acoperirea prejudiciului depășește 53 de milioane de euro, la care se adaugă alte 10 milioane de lei.
La un an de la explozie, demersurile judiciare și lucrările de demolare continuă, dar pentru locuitorii afectați rămân două preocupări majore: stabilirea responsabilităților și clarificarea situației locuințelor.