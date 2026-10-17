Un an de la explozia din Rahova: 54 de familii așteaptă răspunsuri despre soarta locuințelor

Publicat 17 oct. 2026, 09:48 Sursă realitatea.net, Realitatea PLUS

La un an de la explozia din Rahova, în care trei persoane au murit, cele 54 de familii afectate așteaptă în continuare să afle ce se va întâmpla cu locuințele lor. În timp ce lucrările de demolare a blocului au început, ancheta se apropie de etapa trimiterii dosarului în judecată.

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