Miron Mitrea îl pune la zid pe Ilie Bolojan: "Nu este nimeni de neînlocuit". Ce spune despre negocierile politice și viitorul PNL

Publicat 8 nov. 2026, 19:32 Actualizat 8 nov. 2026, 19:34

Analistul politic Miron Mitrea a lansat, duminică seara, 8 noiembrie, în emisiunea „Culisele Puterii” de la Realitatea PLUS, moderată de jurnalista Nicoleta Cone, o serie de critici la adresa lui Ilie Bolojan și a modului în care acesta gestionează situația politică din PNL. Analistul a vorbit și despre posibilitatea pierderii funcției de lider al liberalilor de către Bolojan, despre responsabilitatea liderilor de partid atunci când ajung să piardă puterea, dar și despre negocierile privind programul SAFE și investițiile asociate companiei germane Rheinmetall.

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