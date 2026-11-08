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Miron Mitrea îl pune la zid pe Ilie Bolojan: "Nu este nimeni de neînlocuit". Ce spune despre negocierile politice și viitorul PNL

Miron Mitrea

Miron Mitrea

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Scris deDana Bărăgan
Publicat8 nov. 2026, 19:32
Actualizat8 nov. 2026, 19:34

Analistul politic Miron Mitrea a lansat, duminică seara, 8 noiembrie, în emisiunea „Culisele Puterii” de la Realitatea PLUS, moderată de jurnalista Nicoleta Cone, o serie de critici la adresa lui Ilie Bolojan și a modului în care acesta gestionează situația politică din PNL. Analistul a vorbit și despre posibilitatea pierderii funcției de lider al liberalilor de către Bolojan, despre responsabilitatea liderilor de partid atunci când ajung să piardă puterea, dar și despre negocierile privind programul SAFE și investițiile asociate companiei germane Rheinmetall.

Miron Mitrea: „Bolojan și-a micșorat singur zona de negociere”

Miron Mitrea a explicat că împărțirea scenei politice între principalele partide de la guvernare a redus capacitatea acestora de negociere, în condițiile în care formațiuni precum PSD, PNL și USR ar avea împreună aproximativ 75% din voturi. În opinia sa, împărțirea acestui procent între două tabere ar face dificilă obținerea unei majorități de 50%.

Președintele Nicușor Dan și nu numai. Și președintele PSD-ului, și președintele PNL-ului, și al USR-ului au împărțit clasa politică în două. AUR-ul și partidele conservatoare, suveraniste conservatoare, nu intrăm în discuții.

Și atunci au rămas cu cam 75% din voturi, să le împartă. Ori, când împarți e greu să faci 50%, când faci jumătate-jumătate. Rămâne vreo 37,5. Deci ei și-au micșorat singuri zona de negociere. Și atunci, sigur că fiecare partid e important acum în această discuție.

a declarat Miron Mitrea.

Critici la adresa lui Bolojan: „Lui îi plăcea grozav acolo: împărțea bănuții, aranja cu SAFE”

Analistul politic a făcut referire și la plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, susținând că fostului premier i-a fost greu să accepte pierderea funcției. Mitrea a adus în discuție și programul SAFE, precum și sumele importante asociate contractelor cu Rheinmetall.

Sigur că Bolojan – am mai spus chestia asta o mie de ori – nu iartă nimănui faptul că el a plecat de la Palatul Victoria. Lui îi plăcea grozav acolo: împărțea bănuții, aranja cu SAFE.

Ce mai contează că banii care au plecat la Rheinmetall – după câteva luni de zile, Rheinmetall a avut o cădere de 41% a valorii acțiunilor? Adică s-a dus în nas firma căreia noi, România, îi dăm vreo șase miliarde. Sper că cei care au făcut acum să caute cu grijă banii ăștia

a mai spus Mitrea.

Un alt reproș formulat de analist vizează comportamentul politic pe care acesta i-l atribuie lui Ilie Bolojan. Mitrea susține, astfel, că fostul premier ar încerca să provoace instabilitate guvernamentală pentru a demonstra că actuala guvernare nu poate funcționa fără el.

Dar el (Bolojan - n.r.) a încerca să facă tot ce poate să cadă orice guvern. Ce treabă are el cu guvernul lui Luca Niculescu? L-a votat, am mai spus și repet, după o vizită la DNA Iași. Până atunci nici nu i-a trecut prin cap să voteze.

L-a votat, știe el de ce l-a votat mai bine decât noi, dar acum ar vrea să facă tot ce poate să scape de el ca să fie scandal, ca să arate că nu e în regulă, că fără el nu se poate,

spune Miron Mitrea.

„Când cazi din funcția de prim-ministru, în mod firesc pleci acasă dacă ești președintele partidului”

În discuția cu Nicoleta Cone de la Realitatea PLUS, Miron Mitrea a susținut și că pierderea funcției de prim-ministru ar trebui să atragă și retragerea liderului de la conducerea partidului care l-a susținut pentru această funcție. Analistul a invocat,a stfel, responsabilitatea politică a liderilor care pierd puterea și a criticat situațiile în care aceștia refuză să facă un pas în spate.

Și acest mod de a conduce, pe care am mai văzut în câteva partide politice, nu poate duce la altceva decât la înlăturarea din funcție. Și așa, în momentul în care cazi din funcția de prim-ministru, în mod firesc pleci acasă dacă ești președintele partidului. Că tu ai ajuns prim-ministru pentru că ai fost președintele unui partid, indiferent că vorbim de PSD, de PNL. Asta este regula și în România și în toată lumea,

arată analistul politic.

Mitrea a amintit, în context, că nu este prima situație în care un premier sau un lider de partid refuză să renunțe la funcție după pierderea puterii ori a alegerilor.

Nu e el primul prim-ministru care și-a pierdut funcția de prim-ministru și n-a vrut să plece acasă. Nu-i primul. Sau nu-i primul lider de partid, care partid a pierdut alegerile, și el n-a vrut să plece acasă.

Totdeauna partidele s-au strâns, mai devreme sau mai târziu, prin această moșmondeală ca la PNL acum n-am mai văzut-o. Și au executat pe cei care n-au știut că trebuie să plece acasă. Nu este nimeni de neînlocuit,

a mai declarat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.
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