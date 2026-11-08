Ursula von der Leyen ajunge luni la București. Miza întâlnirilor cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu

Publicat 8 nov. 2026, 19:00 Actualizat 8 nov. 2026, 19:37

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni, 9 noiembrie, în România, unde va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu. Securitatea la Marea Neagră, în contextul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale, se află printre principalele teme de discuție. Vizita face parte dintr-un turneu al șefei Comisiei Europene în regiunea Mării Negre.

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