Ursula von der Leyen ajunge luni la București. Miza întâlnirilor cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni, 9 noiembrie, în România, unde va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu. Securitatea la Marea Neagră, în contextul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale, se află printre principalele teme de discuție. Vizita face parte dintr-un turneu al șefei Comisiei Europene în regiunea Mării Negre.
Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, Ursula von der Leyen va fi primită luni, la ora 15:30, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan. Agenda include convorbiri tête-à-tête, urmate de convorbiri oficiale.
La ora 17:00 sunt programate declarațiile de presă comune susținute de președintele României și președinta Comisiei Europene.
De asemenea, potrivit agendei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen va avea o întâlnire și cu premierul Luca Niculescu.
Securitatea la Marea Neagră, principala temă a discuțiilor
Unul dintre subiectele centrale ale vizitei va fi securitatea în regiunea Mării Negre, în contextul atacurilor recente cu drone asupra navelor comerciale.
În luna octombrie, cel puțin șapte nave comerciale au fost lovite în regiune, incidente care readuc în atenție riscurile de securitate maritimă și necesitatea consolidării supravegherii în zonă.
Discuțiile dintre oficialii români și președinta Comisiei Europene ar urma să vizeze măsurile pe care statele europene le pot lua pentru intensificarea supravegherii și asigurarea securității în regiunea Mării Negre.
Vizita în România face parte din turneul regional al Ursulei von der Leyen, care va avea întrevederi și în alte state din zona Mării Negre, după cum urmează:
Marți, 10 noiembrie, Ursula von der Leyen va ajunge la Varna, în Bulgaria, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev și va vizita Academia Navală „Nikola Vaptsarov”;
Miercuri, 11 noiembrie, președinta Comisiei Europene va participa la COP31, conferința ONU privind schimbările climatice, organizată la Antalya, în Turcia.
Totodată, săptămâna viitoare, președinta Comisiei Europene va participa la reuniunea informală a Consiliului European de la Dublin (12-13 noiembrie), la care este așteptat și președintele Nicușor Dan.