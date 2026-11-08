PSD se reunește luni în ședința Biroului Permanent Național. Ce subiecte sunt în atenția social-democraților

Conducerea Partidului Social Democrat (PSD) se reunește luni, 9 noiembrie, de la ora 10:00, într-o ședință a Biroului Permanent Național (BPN), evenimentul urmând să aibă loc la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 10. Întâlnirea are loc într-un moment important pentru Guvernul condus de Luca Niculescu, care pregătește bugetul pentru anul 2027. În această perioadă, în atenția social-democraților se află două subiecte majore, și anume majorarea pensiilor și a salariului minim.
Potrivit anunțului transmis duminică, 8 noiembrie, de Biroul de presă al Partidului Social Democrat (PSD), reuniunea Biroului Permanent Național va avea loc la sediul central al partidului din București, începând cu ora 10:00 dimineața.
Ședința are loc la aproape trei săptămâni de la instalarea Guvernului Luca Niculescu, într-o perioadă în care Executivul pregătește principalele decizii economice pentru finalul anului 2026 și începutul anului viitor.
Ce va discuta PSD în ședința de luni
Reuniunea conducerii PSD are loc în contextul pregătirii bugetului de stat pentru 2027 și al discuțiilor privind măsurile economice și sociale care ar putea fi adoptate în perioada următoare.
Printre temele de interes se numără majorarea pensiilor și a salariului minim, două subiecte cu impact direct asupra veniturilor românilor.
PSD este principala forță politică din actuala formulă guvernamentală. Partidul condus de Sorin Grindeanu urmărește aplicarea măsurilor asumate de miniștrii săi și stabilirea priorităților partidului pentru perioada imediat următoare.