Transportatorii amenință cu proteste din cauza TollRo. Amenzile pot ajunge la 2.000 de lei

Primele amenzi aplicate prin sistemul TollRo ar putea scoate transportatorii în stradă. Reprezentanții industriei spun că firmele au ajuns la limita răbdării, în condițiile în care platforma a avut probleme tehnice încă de la lansare, iar unele sancțiuni pot ajunge la 2.000 de lei.
Secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu, avertizează că pentru firmele mici câteva amenzi într-o singură lună pot însemna pierderi pe care nu le pot suporta. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât TollRo a avut probleme tehnice încă din prima zi de funcționare.
„Când va veni primul val de amenzi, putem să ne așteptăm la o reacție”
Radu Dinescu spune că nemulțumirea transportatorilor este deja foarte mare și că primele sancțiuni ar putea deveni momentul în care tensiunile se transformă în proteste. El atrage atenția că aproximativ 80% dintre operatorii din domeniu au flote de cel mult cinci camioane, ceea ce face ca o serie de amenzi să îi lovească direct.
„Lumea este disperată, pot să vă zic. Au fost şi protestele astea spontane. Nu vreau să zic că o să iasă lumea, dar în final, când va veni primul val de amenzi, putem să ne aşteptăm la o reacţie din partea industriei, pentru că sunt companii care nu câştigă cât înseamnă două amenzi de astea pe camion într-o lună de zile”, a declarat Radu Dinescu.
Reprezentantul UNTRR spune că o amendă de 2.000 de lei aplicată la fiecare 12 ore poate deveni imposibil de suportat pentru o companie cu mai multe vehicule. În opinia sa, dacă asemenea sancțiuni s-ar acumula până la sfârșitul anului, unele dintre firmele mici ar putea ajunge chiar în insolvență.
„Să iei 2.000 de lei la 12 ore şi să ai o flotă de câteva camioane, 80% operează până la 5 camioane, înseamnă, în două luni de zile până la sfârşitul anului, insolvenţă. Între a muri şi a încerca să îţi obţii drepturile, să protestezi e o abordare foarte reală”, a spus acesta.
Transportatorii vorbesc despre un posibil protest cu camioanele în stradă
Radu Dinescu insistă că avertismentul nu trebuie privit ca o amenințare, ci ca o consecință posibilă dacă firmele ajung să simtă că sunt sancționate pentru probleme pe care nu le pot controla. „Dacă simţi că eşti sugrumat şi pe nedrept, atunci încerci să te manifeşti”, a explicat reprezentantul UNTRR.
La rândul său, Daniel Niculescu, președintele Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, spune că un eventual protest ar putea semăna cu cel organizat în trecut pe tema RCA. Atunci, transportatorii au ieșit cu camioanele în stradă pentru a-și face cunoscute nemulțumirile.
CNAIR spune că sistemul funcționează, dar nu exclude noi probleme
CNAIR a anunțat marți seară că problemele tehnice apărute la lansarea platformei TollRo, pe 1 octombrie, au fost remediate, iar sistemul funcționează acum în parametri normali. Compania admite însă că pot apărea în continuare incidente tehnice sporadice care să împiedice temporar folosirea platformei.
În asemenea situații, CNAIR spune că șoferii nu vor fi amendați dacă pot demonstra că au încercat să plătească. Transportatorii se tem însă că, odată cu începerea efectivă a sancțiunilor, problemele tehnice și modul în care sunt verificate plățile ar putea duce la amenzi pe care firmele le consideră nedrepte.