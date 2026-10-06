CNAIR admite că TollRo poate avea erori, dar îi avertizează pe șoferi că-i verifică dacă au încercat să plătească

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat marți că problemele tehnice apărute la lansarea platformei TollRo au fost remediate, iar sistemul funcționează „în parametri normali”. Șoferii care nu au putut achita taxele de drum din cauza acestor disfuncționalități nu vor fi amendați, precizează compania.
Incidentele tehnice constatate la 1 octombrie, odată cu lansarea platformei TollRo, au fost rezolvate. CNAIR avertizează însă că pot apărea în continuare erori sporadice care să afecteze utilizarea sistemului.
„CNAIR vă informează că incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametri normali. Cu toate acestea, nu excludem apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei”, se arată în mesajul publicat de companie pe Facebook.
Platforma s-a confruntat cu probleme la debut, pe fondul numărului ridicat de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate într-un interval scurt.
Când șoferii nu primesc amenzi
Potrivit CNAIR, utilizatorii trebuie să acceseze platforma TollRo înainte de călătorie, să își înroleze vehiculul și să achiziționeze rovinieta și, după caz, să achite tariful TollRo.
Dacă aceste operațiuni nu pot fi finalizate din cauza unor probleme tehnice ale sistemului, conducătorii auto pot începe sau continua deplasarea fără riscul de a fi amendați pentru imposibilitatea achitării taxelor în aceste condiții.
Compania precizează că nici șoferii afectați de disfuncționalitățile apărute la lansarea platformei nu vor fi sancționați.
Sistemul înregistrează încercările eșuate
Exceptarea de la amenzi vizează situațiile în care plata nu poate fi efectuată din cauza unor disfuncționalități tehnice. CNAIR avertizează că sistemul înregistrează tentativele nereușite și poate identifica inclusiv erorile utilizatorilor.
„Atenție, însă, încercările eșuate din cauze tehnice vor fi reținute de sistem, care, de asemenea, va identifica inclusiv erorile utilizatorului. În plus, CNAIR, prin interogarea sistemelor, are posibilitatea de a identifica acei utilizatori care nu au accesat platforma, deși pretind că au încercat”, a transmis compania.
Astfel, simpla invocare a unei probleme tehnice, fără accesarea platformei, nu reprezintă situația pentru care CNAIR a anunțat exceptarea de la sancțiuni.
Exceptarea se aplică la fiecare avarie
Măsura nu se limitează la problemele înregistrate la debutul TollRo. Potrivit CNAIR, aceasta se aplică ori de câte ori sistemul de tarifare sau mijloacele automate de control prezintă disfuncționalități, pe întreaga durată a acestora.
„Măsura se aplică ori de câte ori Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră sau mijloacele automate de control prezintă disfuncționalități, indiferent de cauză, pe întreaga durată a acestora, până la remediere”, a subliniat CNAIR.