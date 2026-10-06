CNAIR admite că TollRo poate avea erori, dar îi avertizează pe șoferi că-i verifică dacă au încercat să plătească

Publicat 6 oct. 2026, 19:43 Actualizat 6 oct. 2026, 20:01

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat marți că problemele tehnice apărute la lansarea platformei TollRo au fost remediate, iar sistemul funcționează „în parametri normali”. Șoferii care nu au putut achita taxele de drum din cauza acestor disfuncționalități nu vor fi amendați, precizează compania.

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