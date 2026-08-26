Val de demisii la Consiliul Județean Neamț: Trei consilieri și doi angajați ai cabinetelor renunță la funcții din cauza noii Legi a Integrității

Modificările legislative recente au provocat o serie de demisii la nivelul Consiliului Județean Neamț. Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție, trei consilieri județeni au renunțat la mandatele din legislativ, în timp ce alți doi au demisionat din posturile deținute în aparatul de specialitate.
Scăderea din administrația locală provine din extinderea regimului de incompatibilități prin recentele modificări ale Legii integrității și ale Codului Administrativ (frecvent numite în presă și „amendamentul Fritz” sau Legea 165/2026). Noua lege obligă persoanele cu contract de muncă în administrația publică să aleagă între mandat de ales local și funcțiile deținute.
Modificările legislative recente au provocat o serie de demisii la nivelul Consiliului Județean Neamț. Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție, trei consilieri județeni au renunțat la mandatele din legislativ, în timp ce alți doi au demisionat din posturile deținute în aparatul de specialitate.
Cine sunt demisionarii de la CJ Neamț
Noul cadru normativ i-a obligat pe aleșii locali să opteze între mandatul din Consiliul Județean și posturile de conducere sau de execuție din administrația publică:
Dumitru Acatrinei (PNL): A renunțat la mandatul de consilier județean pentru a rămâne la șefia Autorității Rutiere Române (ARR) Neamț.
Vlad Grigorean (PSD): A renunțat la locul din legislativ pentru a continua în funcția de director al cabinetului președintelui CJ Neamț.
Dragoș-Victor Chitic (PSD): A demisionat din Consiliul Județean pentru a-și păstra mandatul de administrator public al municipiului Piatra-Neamț.
Totodată, consilierii județeni liberali Lucian Blaga și Mhai-Doru Stoica și-au înaintat demisiile din funcțiile din aparatul propriu (consilieri ai vicepreședintelui liberal Mihaela Isciuc), optând pentru păstrarea mandatelor de aleși.
Reacția conducerii: „Reglementările trebuie să fie clare și consultate”
Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a criticat lipsa de consultare din partea legiuitorilor privind efectele bumerang ale noului regim de incompatibilitate:
„Modificarea cadrului legislativ a produs efecte directe asupra exercitării unor mandate de ales local și asupra raporturilor de muncă ale persoanelor vizate. Consider că reglementările care influențează funcționarea autorităților administrației publice locale trebuie să fie clare, coerente și predictibile, iar adoptarea lor să fie precedată de consultarea structurilor reprezentative ale administrației locale. Respect opțiunile formulate și le mulțumesc tuturor pentru activitatea desfășurată”.