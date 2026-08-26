Val de demisii la Consiliul Județean Neamț: Trei consilieri și doi angajați ai cabinetelor renunță la funcții din cauza noii Legi a Integrității

Publicat 26 aug. 2026, 11:23 Actualizat 26 aug. 2026, 11:24

Modificările legislative recente au provocat o serie de demisii la nivelul Consiliului Județean Neamț. Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție, trei consilieri județeni au renunțat la mandatele din legislativ, în timp ce alți doi au demisionat din posturile deținute în aparatul de specialitate.

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