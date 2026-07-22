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Economie· 1 min citire
Directorul TAROM ar fi fost revocat din funcție, pe fondul unor dispute salariale
Aeronava Tarom
Publicat22 iul. 2026, 17:40
Actualizat22 iul. 2026, 19:26
SursăRealitatea Plus
Compania TAROM rămâne fără conducere executivă. Directorul general al TAROM ar fi fost revocat din funcție. Decizia ar fi survenit în urma unor conflicte privind bugetul companiei și salariile angajaților, potrivit Realitatea Plus.
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