STB intră în insolvență. Consiliul General a aprobat propunerea primarului Capitalei

Societatea de Transport București (STB) va intra în procedură de insolvență, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea înaintată de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Potrivit edilului, măsura este necesară din cauza datoriilor foarte mari acumulate de companie, care au ajuns la un nivel imposibil de susținut.
Hotărârea a fost adoptată cu 39 de voturi „pentru”, în timp ce șapte consilieri generali s-au abținut. Următorul pas este depunerea cererii de deschidere a procedurii de insolvență la Tribunalul București.
Conform datelor prezentate în ședință, STB a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Primarul Capitalei a explicat că insolvența reprezintă o soluție pentru restructurarea obligațiilor financiare și stabilizarea companiei.
Ciprian Ciucu a dat asigurări că activitatea transportului public din București nu va fi afectată de această decizie. Autobuzele, tramvaiele și troleibuzele vor continua să circule conform programului, iar călătorii nu ar trebui să resimtă efectele procedurii de insolvență.
În ultimii ani, autoritățile au încercat să găsească soluții pentru îmbunătățirea situației financiare a STB. Printre variantele analizate s-a numărat și majorarea tarifelor pentru bilete și abonamente, însă proiectele au fost respinse.
Edilul a subliniat că, în prezent, veniturile obținute din vânzarea biletelor și abonamentelor acoperă doar o parte redusă din costurile de funcționare ale societății. Totodată, acesta a arătat că transportul public din Capitală este cel mai scump din țară raportat la costul pe kilometru, în timp ce cheltuielile de operare continuă să depășească încasările.
După depunerea cererii la Tribunalul București, instanța va decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru deschiderea procedurii de insolvență. În cazul aprobării, STB va intra într-un proces de reorganizare financiară, cu obiectivul de a-și restructura datoriile și de a-și asigura continuitatea activității.