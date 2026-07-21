Lovitură pentru sute de mii de bugetari. Noua lege le îngheață salariile, în timp ce veniturile demnitarilor cresc etapizat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 09:15

Peste 400.000 de angajați ai statului ar putea rămâne cu veniturile înghețate în următorii ani, după intrarea în vigoare a noii Legi a salarizării din sectorul public. Este vorba despre bugetarii care câștigă deja mai mult decât sumele prevăzute pentru funcțiile lor în noile grile și care nu vor primi majorări până când valorile stabilite prin lege nu vor ajunge la nivelul salariilor actuale.

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