Lovitură pentru sute de mii de bugetari. Noua lege le îngheață salariile, în timp ce veniturile demnitarilor cresc etapizat

Peste 400.000 de angajați ai statului ar putea rămâne cu veniturile înghețate în următorii ani, după intrarea în vigoare a noii Legi a salarizării din sectorul public. Este vorba despre bugetarii care câștigă deja mai mult decât sumele prevăzute pentru funcțiile lor în noile grile și care nu vor primi majorări până când valorile stabilite prin lege nu vor ajunge la nivelul salariilor actuale.
Estimările Guvernului arată că aproximativ o treime dintre salariații din sistemul public s-ar putea afla în această situație. În același timp, proiectul prevede creșteri treptate până în 2031 pentru membrii Guvernului, conducătorii unor instituții importante, prefecți și alți demnitari numiți.
Peste 400.000 de bugetari ar putea avea salariile înghețate
Între 33% și 35% dintre angajații plătiți din fonduri publice ar avea în prezent venituri mai mari decât cele rezultate din noile grile de salarizare. Raportat la numărul total al posturilor ocupate în sistemul public, procentul înseamnă între 420.000 și 445.000 de persoane, notează Profit.ro.
Acești angajați nu ar urma să piardă din salariul aflat acum în plată, însă nici nu ar beneficia de creșteri în următorii ani. Veniturile lor ar rămâne la același nivel până când majorările etapizate prevăzute în noile grile vor ajunge din urmă sumele pe care le încasează în prezent.
Ce înseamnă înghețarea veniturilor pentru angajații statului
Noua lege ar introduce o perioadă în care o parte importantă dintre bugetari nu va primi majorări salariale, chiar dacă grilele generale vor fi actualizate treptat. Practic, angajații aflați peste nivelul stabilit pentru funcția lor vor păstra salariul actual, dar nu vor avansa odată cu celelalte categorii.
Situația ar putea dura mai mulți ani, în funcție de diferența dintre venitul aflat în plată și suma prevăzută de noua grilă. Abia după ce nivelurile stabilite prin lege vor ajunge la salariile actuale, acești angajați ar putea beneficia din nou de creșteri. În administrația publică sunt ocupate aproximativ 1,272 milioane de posturi, iar cea mai mare parte a angajaților lucrează în servicii esențiale. Educația, sănătatea, ordinea publică și apărarea reunesc peste 812.000 de posturi ocupate.
Aproximativ 366.800 de angajați lucrează în educație, iar în sistemul sanitar sunt ocupate aproximativ 245.000 de posturi. Poliția și Jandarmeria au aproape 124.500 de angajați, în timp ce Ministerul Apărării Naționale are peste 76.000 de posturi ocupate.
Demnitarii vor primi majorări treptate până în 2031
În timp ce sute de mii de bugetari riscă să rămână cu salariile blocate, proiectul noii legi introduce creșteri etapizate pentru funcțiile de demnitate publică numite. Membrii Guvernului, șefii unor instituții importante, prefecții și ceilalți demnitari incluși în grile nu vor primi direct nivelul final prevăzut, dar veniturile lor vor crește progresiv.
Majorările vor fi aplicate în mai multe etape, până în anul 2031. Astfel, noul sistem de salarizare va produce efecte diferite: unele categorii vor primi creșteri treptate, în timp ce angajații care se află deja peste nivelul noilor grile vor rămâne cu veniturile nemodificate.
Noua Lege a salarizării, jalon important în PNRR
Reforma salarizării din sectorul public este unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul a fost pregătit în ultimii ani, însă adoptarea sa a fost amânată în mai multe rânduri.
Noua lege ar trebui să reorganizeze grilele și să reducă diferențele dintre angajații care ocupă funcții asemănătoare. Calculele privind înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de persoane alimentează însă nemulțumirile deja existente în mai multe domenii bugetare.
Angajații din Sănătate amenință cu greva generală
Luni, 20 iulie 2026, angajații din Sănătate au întrerupt temporar activitatea, nemulțumiți de deficitul de personal și de prevederile noii Legi a salarizării. Sindicaliștii susțin că unii angajați ar putea pierde până la 1.000 de lei și acuză faptul că proiectul nu a fost discutat suficient cu reprezentanții personalului medical.
În lipsa unor modificări și a unor răspunsuri din partea autorităților, sindicatele avertizează că ar putea declanșa greva generală pe 28 iulie. Protestele vin în timp ce tot mai multe categorii de bugetari cer clarificări privind noile grile, sporurile și modul în care le vor fi afectate veniturile.