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Economie· 1 min citire
Transelectrica explică rolul său în sistemul energetic: Compania nu furnizează energie electrică populației
Energie
Publicat21 iul. 2026, 10:05
Actualizat21 iul. 2026, 12:12
În contextul liberalizării pieței de energie electrică și al numărului tot mai mare de români care își schimbă furnizorul, Transelectrica atrage atenția asupra unei confuzii frecvente privind rolul său în sistemul energetic național. Compania precizează că nu furnizează energie electrică populației, nu încheie contracte cu clienți casnici și nu emite facturi către consumatori.
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