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Economie· 1 min citire

Transelectrica explică rolul său în sistemul energetic: Compania nu furnizează energie electrică populației

Energie

Energie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 10:05
Actualizat21 iul. 2026, 12:12

În contextul liberalizării pieței de energie electrică și al numărului tot mai mare de români care își schimbă furnizorul, Transelectrica atrage atenția asupra unei confuzii frecvente privind rolul său în sistemul energetic național. Compania precizează că nu furnizează energie electrică populației, nu încheie contracte cu clienți casnici și nu emite facturi către consumatori.

Potrivit reprezentanților Transelectrica, societatea este operatorul național de transport al energiei electrice și are responsabilitatea de a transporta energia la înaltă tensiune între producători și operatorii de distribuție, precum și de a menține în permanență echilibrul Sistemului Energetic Național.

Confuzia apare în special în contextul schimbării furnizorilor de energie și al unor tentative de fraudă prin SMS, în care consumatorii sunt îndemnați să achite presupuse facturi emise în numele Transelectrica. Compania subliniază că singura entitate cu care consumatorii casnici au o relație contractuală este furnizorul de energie, acesta fiind și cel care emite facturile și încasează contravaloarea consumului.

Reprezentanții Transelectrica recomandă consumatorilor care doresc o ofertă mai avantajoasă să compare ofertele furnizorilor autorizați și să nu dea curs mesajelor frauduloase care folosesc în mod abuziv numele companiei.

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