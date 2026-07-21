Transelectrica explică rolul său în sistemul energetic: Compania nu furnizează energie electrică populației

Publicat 21 iul. 2026, 10:05 Actualizat 21 iul. 2026, 12:12

În contextul liberalizării pieței de energie electrică și al numărului tot mai mare de români care își schimbă furnizorul, Transelectrica atrage atenția asupra unei confuzii frecvente privind rolul său în sistemul energetic național. Compania precizează că nu furnizează energie electrică populației, nu încheie contracte cu clienți casnici și nu emite facturi către consumatori.

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