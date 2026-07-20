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Economie· 1 min citire
Calcule: cu cât ar putea crește pensiile de anul viitor?
Pensii
Publicat20 iul. 2026, 17:27
SursăRealitatea PLUS
În plină criză, vine un semnal crucial pentru pensiile românilor de la președintele Consiliului Fiscal! Indexarea veniturilor trebuie să fie prudentă, iar majorarea ar trebui să țină cont de inflația estimată pentru anul viitor.
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