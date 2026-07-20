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Economie· 1 min citire

Calcule: cu cât ar putea crește pensiile de anul viitor?

Pensii

Pensii

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 iul. 2026, 17:27
SursăRealitatea PLUS

În plină criză, vine un semnal crucial pentru pensiile românilor de la președintele Consiliului Fiscal! Indexarea veniturilor trebuie să fie prudentă, iar majorarea ar trebui să țină cont de inflația estimată pentru anul viitor.

În ultimul raport BNR, inflația estimată pentru 2027 este de 2,9%, iar procentul ar aduce o majorare nesemnificativă.

Spre exemplu, un pensionar cu 1.500 de lei ar primi în plus doar 50 de lei.

Semnal de la Consiliul Fiscal: indexarea să fie prudentă

Inflația estimată pentru 2027 – 2,9%

Pensie 1.500 lei - 43,50 lei pensie finală 1.543,50 lei

Pensie 2.000 lei - 58 lei pensie finală 2.058 lei

Pensie 3.500 lei - 101 lei pensie finală 3.601 lei

Pensie 4.000 lei - 116 lei pensie finală 4.116 lei

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