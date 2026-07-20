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Economie· 1 min citire
Rușii revin la numerar pe fondul blocajelor internetului și al presiunii fiscale
Rușii revin la numerar
Tot mai mulți ruși aleg să folosească numerarul, pe fondul întreruperilor frecvente ale internetului mobil provocate de măsurile de securitate împotriva atacurilor cu drone ucrainene și al dificultăților economice care împing unele companii către evitarea taxelor.
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