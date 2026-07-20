Criză pe piața motorinei din Europa: stocurile ar putea coborî la cel mai redus nivel din ultimii 11 ani. Avertismentul specialiștilor

Piața motorinei din Europa intră într-o perioadă tot mai dificilă, pe fondul stocurilor reduse și al problemelor de aprovizionare. Analiștii Morgan Stanley avertizează că rezervele ar putea coborî, spre finalul anului, la niveluri care nu au mai fost întâlnite de mai mulți ani, în timp ce marjele de rafinare au ajuns deja la valori record.
Situația este alimentată de conflictele din Orientul Mijlociu, de atacurile asupra rafinăriilor rusești și de reducerea producției în alte regiuni importante. Motorina este esențială pentru transport, agricultură și industrie, iar orice dezechilibru poate pune presiune asupra întregii economii europene.
Stocurile de motorină din Europa ar putea ajunge la minime multianuale
Analiștii Morgan Stanley susțin că diferența dintre cerere și ofertă devine tot mai greu de acoperit. În lipsa unei reveniri a producției, stocurile europene ar urma să scadă constant începând din luna august și să atingă un nivel foarte redus spre finalul anului.
„Situația este cu adevărat tensionată. Calculele noastre privind cererea și oferta arată o scădere a stocurilor europene de motorină la minime multianuale spre sfârșitul anului”, susțin analiștii Morgan Stanley, într-un raport din 19 iulie.
Estimările arată că rezervele locale ar putea coborî până la aproximativ 299 de milioane de barili în luna noiembrie. Acesta ar fi cel mai mic nivel înregistrat pentru această perioadă a anului după 2015.
Războiul dintre SUA și Iran a tensionat piețele de energie
Noua izbucnire a conflictului dintre Statele Unite și Iran a provocat schimbări puternice pe piețele energetice. Prețurile produselor petroliere au crescut mai rapid decât cele ale țițeiului, semn că problema principală nu mai este doar cantitatea de petrol disponibilă, ci și capacitatea rafinăriilor de a-l transforma în combustibil.
Perturbările din Strâmtoarea Ormuz au îngreunat transportul, iar atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia au redus și mai mult cantitatea de motorină disponibilă. Presiunea a crescut după ce Moscova a decis să interzică exporturile acestui carburant.
„În prezent, principalul blocaj din sistemul petrolier este capacitatea de rafinare, mai mult decât țițeiul”, susțin analiștii Morgan Stanley.
Aceștia au atras atenția asupra unor încărcături de petrol african care au rămas nevândute, dar și asupra prețurilor negative înregistrate în anumite zone ale pieței. Situația arată că existența țițeiului nu rezolvă problema, cât timp capacitatea de procesare rămâne limitată.
Europa este în centrul crizei de pe piața motorinei
Problemele sunt resimțite în special în Europa, unde marjele de rafinare pentru motorină au ajuns la un nivel record. Acest indicator arată diferența dintre prețul produsului finit și costul țițeiului folosit pentru producerea lui, iar creșterea puternică reflectă lipsa carburantului pe piață.
„Epicentrul tuturor acestor fenomene este piața motorinei, și în special Europa”, adaugă analiștii.
Motorina are un rol important în funcționarea transportului rutier, a agriculturii și a industriei. Din acest motiv, o perioadă lungă cu stocuri reduse poate provoca tensiuni nu doar în sectorul energetic, ci și în domeniile care depind zilnic de acest combustibil.
Producția mai mică din China pune presiune pe piața globală
Un alt factor care complică situația este scăderea activității rafinăriilor din China. Acestea procesează mai puțin țiței, iar cantitatea de motorină disponibilă la nivel mondial se reduce, chiar dacă exporturile chineze nu ajung direct în Europa.
„China nu furnizează direct motorină Europei, dar atunci când China produce mai puțină motorină, pur și simplu există mai puțin produs în sistemul global care se revarsă spre vest”, subliniază analiștii.
Reducerea producției din China se adaugă problemelor provocate de conflicte, de blocajele de transport și de scăderea capacității de rafinare. Toate aceste elemente limitează cantitatea de motorină disponibilă și mențin piața europeană sub presiune.
Analiștii spun că tensiunile sunt deja incluse în prețuri
Deși situația rămâne dificilă, Morgan Stanley avertizează că o mare parte dintre riscuri se reflectă deja în prețurile actuale. Din acest motiv, investitorii sunt sfătuiți să fie prudenți și să nu se bazeze pe noi creșteri importante față de nivelurile înregistrate în prezent.
Piața va rămâne însă dependentă de evoluția conflictelor, de funcționarea rafinăriilor și de deciziile luate de marile state exportatoare. În acest context, scăderea stocurilor europene de motorină rămâne una dintre principalele probleme ale sectorului energetic în lunile următoare.