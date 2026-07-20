Criză pe piața motorinei din Europa: stocurile ar putea coborî la cel mai redus nivel din ultimii 11 ani. Avertismentul specialiștilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 15:00

Piața motorinei din Europa intră într-o perioadă tot mai dificilă, pe fondul stocurilor reduse și al problemelor de aprovizionare. Analiștii Morgan Stanley avertizează că rezervele ar putea coborî, spre finalul anului, la niveluri care nu au mai fost întâlnite de mai mulți ani, în timp ce marjele de rafinare au ajuns deja la valori record.

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