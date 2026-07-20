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Economie· 1 min citire
Prețul gazelor explodează în Europa înainte de iarnă: rezervele sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani
Preț gaze Europa
Prețurile la gaz continuă să se crească semnificativ în Europa. Experții avertizează că vom intra în această iarnă cu cea mai redusă rezervă din ultimii 4 ani. Mai mult, a explodat și prețul petrolului care a depășit pragul de 85 de dolari pe baril.
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