Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Ce vulnerabilități au folosit hackerii care au spart sistemul Agenției de Cadastru. Analiza marca REALITATEA PLUS
Publicat19 iul. 2026, 08:32
SursăRealitatea PLUS
Noi detalii ies la iveală în cazul celui mai grav atac cibernetic din istoria Agenției Naționale de Cadastru: aplicația, adresa de e-mail și celelalte servicii informatice rămân indisponibile, după ce hackerii au blocat sistemele instituției. Șeful structurii naționale de securitate cibernetică spune că hackerii au exploatat vulnerabilități care au fost semnalate înainte autorităților și care nu au fost rezolvate. Jurnalistul REALITATEA PLUS Răzvan Pop a analizat efectele acestui blocaj.
Citește și
- 08:05Semnal de alarmă al unui notar după atacul hackerilor asupra sistemului IT de la Cadastrului: „De cinci zile nu-mi pot face meseria”
- 07:36România, campioană a scumpirilor în Uniunea Europeană. Analiză marca REALITATEA PLUS
- 18:32O industrie uriașă din România rămâne fără peste 1.200 de angajați în fiecare lună. Analiștii avertizează că declinul continuă
- 09:30Apple depășește Nvidia și redevine cea mai valoroasă companie din lume
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News