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Economie· 1 min citire

Ce vulnerabilități au folosit hackerii care au spart sistemul Agenției de Cadastru. Analiza marca REALITATEA PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 08:32
SursăRealitatea PLUS

Noi detalii ies la iveală în cazul celui mai grav atac cibernetic din istoria Agenției Naționale de Cadastru: aplicația, adresa de e-mail și celelalte servicii informatice rămân indisponibile, după ce hackerii au blocat sistemele instituției. Șeful structurii naționale de securitate cibernetică spune că hackerii au exploatat vulnerabilități care au fost semnalate înainte autorităților și care nu au fost rezolvate. Jurnalistul REALITATEA PLUS Răzvan Pop a analizat efectele acestui blocaj.

Atacul a vizat atât infrastructura internă, cât și pagina oficială a Cadastrului, care a fost compromisă în primele ore ale incidentului. Specialiștii spun că hackerii au reușit să obțină acces la serverele publice printr-o breșă veche, exploatată frecvent în atacurile asupra instituțiilor publice din regiune.

În urma compromiterii paginii, accesul utilizatorilor la serviciile online – inclusiv verificarea documentelor cadastrale, depunerea cererilor și accesul la arhiva digitală – a fost blocat complet. Echipele tehnice lucrează la izolarea segmentelor afectate și la reconstruirea sistemelor, însă estimările privind revenirea la normal rămân incerte.

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