O industrie uriașă din România rămâne fără peste 1.200 de angajați în fiecare lună. Analiștii avertizează că declinul continuă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 18:32

Industria auto, unul dintre cei mai importanți piloni ai economiei românești și unul dintre cei mai mari angajatori din țară, traversează o perioadă dificilă. După ani în care sectorul a cunoscut o dezvoltare accelerată, numărul salariaților este în scădere constantă, iar tendința nu pare să se oprească.

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