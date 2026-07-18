O industrie uriașă din România rămâne fără peste 1.200 de angajați în fiecare lună. Analiștii avertizează că declinul continuă

Industria auto, unul dintre cei mai importanți piloni ai economiei românești și unul dintre cei mai mari angajatori din țară, traversează o perioadă dificilă. După ani în care sectorul a cunoscut o dezvoltare accelerată, numărul salariaților este în scădere constantă, iar tendința nu pare să se oprească.
O analiză realizată de Termene.ro, pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS), arată că industria auto pierde, în medie, peste 1.200 de angajați în fiecare lună, iar în ultimii opt ani au dispărut peste 73.000 de locuri de muncă.
Numărul angajaților a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani
După criza financiară, industria auto a avut o perioadă de expansiune puternică, atingând în 2018 un nivel record de 206.300 de salariați.
De atunci însă, evoluția s-a inversat, iar efectivele de personal au început să scadă constant.
La sfârșitul lunii aprilie 2026, în fabricarea autovehiculelor și a componentelor auto (CAEN 29) mai lucrau 132.800 de persoane, cel mai redus număr de angajați înregistrat din 2012.
Pentru comparație, în ianuarie 2025 sectorul avea încă 150.900 de salariați.
Fiecare lună din ultimul an și jumătate a adus noi pierderi
Analiza arată că în ultimele 16 luni nu a existat nicio perioadă în care numărul angajaților să crească.
În fiecare lună au fost înregistrate reduceri de personal, media fiind de peste 1.200 de locuri de muncă pierdute.
Cel mai sever recul s-a produs în ianuarie 2026, când aproximativ 3.100 de angajați au ieșit din industrie într-o singură lună.
De ce scade numărul locurilor de muncă
Potrivit analizei, reducerea efectivelor este strâns legată de scăderea producției de automobile și de diminuarea comenzilor primite de fabrici.
La acestea se adaugă costurile tot mai ridicate cu energia și salariile, care afectează competitivitatea producătorilor din România.
Un alt factor important îl reprezintă concurența unor state precum Maroc și Turcia, care reușesc să atragă investiții în producția intensivă de forță de muncă.
Analiștii se așteaptă ca declinul să continue
Dacă actualul ritm de reducere a personalului va continua, industria auto ar putea coborî sub pragul de 130.000 de angajați până la sfârșitul anului 2026.
Autorii analizei atrag atenția că situația nu indică o prăbușire bruscă a sectorului, ci o degradare lentă și constantă.
„Cifrele din aprilie 2026 nu indică o prăbușire, ci ceva poate mai dificil de gestionat: o erodare lentă, constantă și fără un orizont clar de oprire”, arată realizatorii analizei.