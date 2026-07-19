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Economie· 2 min citire

Semnal de alarmă al unui notar după atacul hackerilor asupra sistemului IT de la Cadastrului: „De cinci zile nu-mi pot face meseria”

Notarul Silviu Dehlean

Notarul Silviu Dehlean

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 08:05

Un notar trage un semnal de alarmă după atacul cibernetic care a paralizat sistemul IT al Agenției Naționale de Cadastru. De cinci zile, serviciile esențiale ale ANCPI sunt blocate, iar profesioniștii din domeniu nu pot elibera extrase de carte funciară, autentifica tranzacții sau înscrie ipoteci.

„De cinci zile nu-mi pot face meseria. Hackerii au spart Cadastrul.”

Într-o postare pe Facebook, notarul Silviu Dehlean spune că sistemul ANCPI este complet blocat: nu poate elibera extrase de carte funciară, autentifica vânzări sau înscrie ipoteci. El acuză lipsa de transparență și afirmă că profesioniștii din domeniu sunt „lăsați fără instrumentele de lucru”.

Cerere de transparență și responsabilitate

Expertul contrazice însă comunicarea oficială a Agenției de Cadastru, afirmând că vulnerabilitățile sistemului erau vizibile și pentru cei care-l utilizau și că, practic, „Statul român nu a fost atacat. Statul român a lăsat ușa deschisă.”.

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Notarul solicită notificarea legală a cetățenilor, un audit independent al contractelor de securitate și asumarea responsabilității de către cei care au semnat și recepționat serviciile.

Sistem critic, securizat de o firmă cu doi angajați

Investigația Public Record arată că un sistem catalogat drept „de importanță națională” era securizat de o firmă cu doar doi angajați, pe un contract de 1,5 milioane de lei, fără prevederi clare privind backup-ul. În decembrie, Apele Române au fost ținta unui atac similar, gestionat de aceeași firmă, fără consecințe sau măsuri corective.

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