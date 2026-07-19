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Economie· 2 min citire
Semnal de alarmă al unui notar după atacul hackerilor asupra sistemului IT de la Cadastrului: „De cinci zile nu-mi pot face meseria”
Notarul Silviu Dehlean
Un notar trage un semnal de alarmă după atacul cibernetic care a paralizat sistemul IT al Agenției Naționale de Cadastru. De cinci zile, serviciile esențiale ale ANCPI sunt blocate, iar profesioniștii din domeniu nu pot elibera extrase de carte funciară, autentifica tranzacții sau înscrie ipoteci.
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