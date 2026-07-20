Aberații în noua Lege a salarizării: profesorii și medicii pierd sume uriașe. Angajații caselor de pensii sunt plătiți diferit pentru aceeași muncă

Noua Lege a salarizării, prezentată ca o soluție pentru corectarea diferențelor dintre angajații plătiți din fonduri publice, riscă să creeze alte inechități. Sindicatele reclamă sporuri diferite pentru categorii apropiate de personal, coeficienți care avantajează angajații din instituțiile centrale și pierderi importante de venituri în Sănătate, conform Realitatea PLUS.
Problemele apar în mai multe domenii, de la administrația publică și sistemul de pensii până la învățământ și spitale. Calculele făcute pe baza proiectului arată că angajați cu funcții și responsabilități asemănătoare ar putea primi salarii foarte diferite, în funcție de instituția în care lucrează.
Spor de 40% la ANAF și doar 15% în administrația locală
Una dintre diferențele semnalate este legată de sporurile acordate angajaților din instituțiile publice. Personalul din ANAF ar urma să primească un spor de 40%, în timp ce angajații din administrația publică locală ar beneficia de un spor de numai 15%.
Sindicatele susțin că această diferență nu corectează dezechilibrele existente, ci creează altele noi între angajații statului. În locul unui sistem unitar, proiectul ar păstra tratamente salariale diferite pentru categorii de personal care lucrează în sectorul public.
Diferență de aproape 2.000 de lei net între inspectorii din sistemul de pensii
O altă problemă apare între personalul Casei Naționale de Pensii Publice și angajații caselor teritoriale. Pentru cei care lucrează la nivel central, coeficientul ar urma să crească de la 2,35 la 2,80, în timp ce pentru personalul din teritoriu majorarea ar fi mult mai mică, de la 2,12 la 2,15.
Un inspector superior, gradația 5, care lucrează într-o casă teritorială și are coeficientul 2,15, ar urma să primească un salariu brut de 10.976 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 6.421 de lei net. Un angajat aflat pe aceeași funcție, dar care lucrează la Casa Națională de Pensii, ar ajunge la un salariu brut de 14.295 de lei și un venit net de 8.362 de lei.
Diferența dintre cele două venituri nete este de aproape 2.000 de lei, deși este vorba despre aceeași funcție. Sindicatele consideră că un astfel de sistem adâncește distanța dintre instituțiile centrale și structurile teritoriale.
Coeficienți mai mici pentru lectorii universitari
Nemulțumiri apar și în învățământul superior, unde coeficienții prevăzuți pentru anumite funcții nu ar respecta ierarhia profesională. La aceeași vechime, coeficienții acordați lectorilor universitari ar fi mai mici decât cei stabiliți pentru asistenții universitari. În exemplele prezentate, pentru o vechime cuprinsă între 10 și 15 ani este prevăzut coeficientul 2,07, iar pentru intervalul de vechime între 5 și 10 ani apare coeficientul 2,05. Diferențele din grilă sunt reclamate de sindicate, care cer o așezare mai clară și mai echitabilă a funcțiilor.
Sporul pentru weekend din Sănătate ar scădea de la 100% la 30%
Proiectul provoacă îngrijorare și în rândul angajaților din sistemul sanitar. Sporul pentru munca desfășurată în weekend ar urma să fie de 30%, în condițiile în care nivelul aflat acum în vigoare este de 100%.
Pentru condițiile deosebit de periculoase este prevăzut un spor de 50%, însă acesta s-ar aplica numai pentru 10% din personalul medical. Sindicatele avertizează că limitarea numărului de beneficiari ar lăsa o mare parte dintre angajații care lucrează în condiții dificile fără veniturile primite în prezent.
Medicii și asistenții ar putea pierde mii de lei
Calculele realizate pe baza noilor prevederi indică pierderi importante pentru personalul medical. Un asistent medical principal ar putea încasa cu 1.044 de lei mai puțin, iar în cazul unui medic primar scăderea ar putea ajunge la 5.900 de lei.