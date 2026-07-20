Aberații în noua Lege a salarizării: profesorii și medicii pierd sume uriașe. Angajații caselor de pensii sunt plătiți diferit pentru aceeași muncă

Publicat 20 iul. 2026, 15:30 Sursă Realitatea PLUS

Noua Lege a salarizării, prezentată ca o soluție pentru corectarea diferențelor dintre angajații plătiți din fonduri publice, riscă să creeze alte inechități. Sindicatele reclamă sporuri diferite pentru categorii apropiate de personal, coeficienți care avantajează angajații din instituțiile centrale și pierderi importante de venituri în Sănătate, conform Realitatea PLUS.

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