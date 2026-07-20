Legumele „uitate” revin pe piața românească

Publicat 20 iul. 2026, 18:52 Sursă Realitatea PLUS

Legumele „uitate” revin în piețele din țară! Păstârnacul, napi și mangoldul revin treptat în ferme și grădini după ani în care au fost cultivate tot mai rar.

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