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Economie· 1 min citire

Legumele „uitate” revin pe piața românească

Legume și fructe

Legume și fructe

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 iul. 2026, 18:52
SursăRealitatea PLUS

Legumele „uitate” revin în piețele din țară! Păstârnacul, napi și mangoldul revin treptat în ferme și grădini după ani în care au fost cultivate tot mai rar.

Interesul vine atât din partea restaurantelor cât și a consumatorilor care caută produse locale gustoase, dar și sănătoase.

În Spania sau Franța, aceste legume sunt extrem de populare în preparatele tradiționale.

Legumele apreciate pentru beneficiile lor

După ani în care au fost aproape abandonate în favoarea unor culturi mai profitabile, aceste legume tradiționale se întorc în grădini și pe mesele românilor.

Tot mai multe restaurante le folosesc în preparate de sezon, iar oamenii caută din nou gustul autentic al produselor locale.

Pe lângă savoare, aceste legume sunt apreciate și pentru beneficiile lor, fiind bogate în fibre, vitamine și minerale.

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