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Economie· 1 min citire
Legumele „uitate” revin pe piața românească
Legume și fructe
Publicat20 iul. 2026, 18:52
SursăRealitatea PLUS
Legumele „uitate” revin în piețele din țară! Păstârnacul, napi și mangoldul revin treptat în ferme și grădini după ani în care au fost cultivate tot mai rar.
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