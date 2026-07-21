Aberații în noua Lege a salarizării: aceeași funcție, dar aproape 2.000 de lei diferență la salariu

Publicat 21 iul. 2026, 07:45 Actualizat 21 iul. 2026, 07:46 Sursă Realitatea PLUS

Noua Lege a salarizării aduce diferențe greu de explicat între angajați care ocupă aceeași funcție, dar lucrează în instituții aflate la niveluri diferite. Fostul ministru al Muncii Florin Manole și jurnalistul Realitatea PLUS Laurențiu Botin au analizat prevederile proiectului, de la coeficienții folosiți pentru calcularea salariilor până la modul în care ar urma să fie acordate sporurile în sistemul sanitar.

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