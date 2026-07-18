De ce au cupoanele de pensie culori diferite. Explicația pe care puțini pensionari o cunosc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 16:40

Puțini pensionari știu că talonul de pensie poate avea cinci culori diferite, iar fiecare dintre ele transmite informații importante despre modul în care este plătită pensia sau despre situația drepturilor bănești din luna respectivă. În unele cazuri, culoarea cuponului poate indica inclusiv faptul că beneficiarul va încasa o sumă mai mare decât de obicei.

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