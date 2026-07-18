De ce au cupoanele de pensie culori diferite. Explicația pe care puțini pensionari o cunosc

Puțini pensionari știu că talonul de pensie poate avea cinci culori diferite, iar fiecare dintre ele transmite informații importante despre modul în care este plătită pensia sau despre situația drepturilor bănești din luna respectivă. În unele cazuri, culoarea cuponului poate indica inclusiv faptul că beneficiarul va încasa o sumă mai mare decât de obicei.
Talonul de pensie este documentul prin care pensionarii sunt informați cu privire la drepturile care le-au fost acordate. Acesta nu reprezintă un document de plată, ci unul informativ, în care sunt înscrise valoarea pensiei, suma virată, eventualele rețineri, indexări sau diferențe de bani acordate.
Ce informații conține cuponul de pensie
Pe talon sunt trecute toate datele referitoare la plata pensiei din luna respectivă. Pensionarii pot verifica cuantumul pensiei, eventualele sume suplimentare acordate și orice modificare intervenită în drepturile de care beneficiază.
În funcție de modalitatea de plată sau de tipul drepturilor acordate, cupoanele sunt tipărite în culori diferite.
Cuponul roșu este destinat pensiilor plătite prin Poșta Română
Talonul de culoare roșie este primit de pensionarii care încasează pensia prin intermediul Poștei Române. În acest caz, factorul poștal este cel care aduce pensia la domiciliul beneficiarului.
Aproximativ 2,1 milioane de pensionari din România au ales această modalitate de plată și își primesc lunar drepturile bănești direct de la poștaș.
Cuponul mov este pentru pensiile virate pe card
Pensionarii care au optat pentru plata pensiei prin bancă primesc un cupon de culoare mov.
În prezent, aproximativ 2,5 milioane de beneficiari își încasează pensia prin virament bancar, sumele fiind transferate direct în conturile deschise la instituțiile de credit.
Cuponul gri poate aduce o sumă mai mare decât pensia obișnuită
Dintre toate culorile, talonul gri este cel care atrage cel mai mult atenția, deoarece poate indica faptul că, în luna respectivă, pensionarul primește mai mulți bani decât în mod obișnuit.
Acest lucru nu înseamnă neapărat că pensia a fost majorată definitiv. De cele mai multe ori, suma suplimentară reprezintă diferențe restante sau plăți retroactive care sunt acordate odată cu pensia lunară.
Astfel de situații pot apărea după recalcularea pensiei în urma emiterii unei noi decizii privind punctajul sau contribuțiile, la trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă, în urma unor modificări legislative care duc la creșterea cuantumului pensiei sau atunci când sunt corectate erori administrative și sunt achitate sume care nu au fost plătite la timp.
Prin urmare, cuponul gri poate semnala faptul că pensionarul va încasa mai mulți bani în luna respectivă, însă este vorba, în multe cazuri, despre diferențe restante și nu despre o creștere permanentă a pensiei.
Cuponul verde este folosit pentru indemnizațiile speciale
Talonul verde este destinat plății unor indemnizații acordate în baza legilor speciale.
Aceste drepturi sunt acordate unor categorii precum veteranii de război, persoanele persecutate politic, revoluționarii, creatorii și alte persoane care beneficiază de prevederi speciale stabilite prin lege.
În funcție de situație, aceste indemnizații se adaugă pensiei din sistemul public.
Cuponul portocaliu este destinat foștilor membri ai CAP
Culoarea portocalie este utilizată pentru pensiile acordate persoanelor care au desfășurat activitate în fostele Cooperative Agricole de Producție (C.A.P.).
Perioada lucrată în fostele CAP nu este tratată întotdeauna ca vechime în muncă în sensul obișnuit, însă foștii membri pot beneficia de pensie pentru agricultori, indemnizații sociale sau alte forme de sprijin prevăzute de legislația în vigoare.
De ce contează culoarea talonului
Diferențierea prin culori îi ajută pe pensionari să identifice rapid tipul plății pe care o primesc și eventualele situații speciale care apar într-o anumită lună.
Cuponul gri este cel care poate indica plata unor diferențe rezultate în urma recalculării pensiei, a unor majorări aplicate prin lege sau a unor sume restante achitate ulterior.
Indiferent de culoarea talonului, valoarea exactă a banilor încasați este cea înscrisă pe cuponul de pensie, acesta fiind documentul care reflectă drepturile bănești acordate în luna respectivă.