Escrocherie de 300.000 de lei în numele unei instituții a statului. Cum a fost păcălită o româncă de doi cetățeni ucraineni

Escrocherie în numele Autorității de Supraveghere Financiară. O femeie din București a rămas fără 300.000 de lei după ce a crezut că vorbește cu reprezentanți ai instituției. În realitate, aceștia erau doi cetățeni ucraineni.
Cum au convins-o pe femeie să le dea banii
Potrivit Poliției Capitalei, la 4 iulie, polițiștii Secției 9 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie, în vârstă de 39 de ani, cu privire la faptul că, în perioada 2-3 iulie 2026, a fost victima unei înșelăciuni.
Oamenii legii spun că cei doi indivizi au sunat-o inițial pe femeie, s-au prezentat drept angajați ai ASF și au convins-o să le transfere prima tranșă de bani.
„Din cercetări a reieșit că persoana vătămată a fost contactată telefonic de mai multe persoane care s-au prezentat, în mod mincinos, drept reprezentanți ai unor instituții, inducând-o în eroare cu privire la faptul că fondurile sale sunt în pericol”, a anunțat sâmbătă Poliția Capitalei.
Pentru a crea aparența de legalitate și a o determina să urmeze indicațiile primite, femeii „i s-a prezentat un presupus demers de protejare a investițiilor” și i s-a solicitat să retragă sumele de bani din conturile bancare și să le depună, prin intermediul unor ATM-uri Bitcoin, utilizând coduri QR transmise de către apelanți.
În acest mod, victima a depus aproximativ 69.700 de lei prin ATM-uri Bitcoin.
Ulterior, escrocii i-au spus că transferurile prin ATM nu mai funcționează și au convins-o să le înmâneze restul banilor în persoană. Pe 3 iulie, au stabilit o întâlnire în Parcul Florilor din Sectorul 2.
Acolo, un bărbat care a folosit parola comunicată anterior de falsul reprezentant ASF și a pretins că este reprezentant al băncii a preluat de la femeie aproximativ 217.000 de lei.
După ce și-a dat seama că a fost victima unei escrocherii, femeia s-a prezentat la Poliție și a depus plângere penală.
Suspecții sunt doi ucraineni de 19 și 20 de ani
Polițiștii Secției 9 i-au identificat pe cei doi suspecți, cetățeni ucraineni în vârstă de 19 și 20 de ani.
„Unul dintre aceștia este bănuit că ar fi preluat suma de bani de la persoana vătămată, iar cel de-al doilea că i-ar fi facilitat transportul către locul comiterii faptei. La data de 16 iulie 2026, cei doi au fost depistați cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, fiind conduși la sediul Secției 9 Poliție pentru continuarea cercetărilor”, potrivit Poliției.
Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunere legală.