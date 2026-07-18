Escrocherie de 300.000 de lei în numele unei instituții a statului. Cum a fost păcălită o româncă de doi cetățeni ucraineni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 14:01

Escrocherie în numele Autorității de Supraveghere Financiară. O femeie din București a rămas fără 300.000 de lei după ce a crezut că vorbește cu reprezentanți ai instituției. În realitate, aceștia erau doi cetățeni ucraineni.

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