Încă o achiziție prin SAFE. România plătește peste un miliard de euro pentru elicoptere și radare franceze

Publicat 17 iul. 2026, 23:21 Actualizat 17 iul. 2026, 23:23 Sursă Agerpres

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat vineri două ordine de achiziție în cadrul Programului SAFE, în valoare de peste un miliard de euro, pentru achiziția a 12 elicoptere multi-misiune Airbus H225 M și 12 radare de supraveghere aeriană de la compania franceză Thales.

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