Încă o achiziție prin SAFE. România plătește peste un miliard de euro pentru elicoptere și radare franceze

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat vineri două ordine de achiziție în cadrul Programului SAFE, în valoare de peste un miliard de euro, pentru achiziția a 12 elicoptere multi-misiune Airbus H225 M și 12 radare de supraveghere aeriană de la compania franceză Thales.
Conform unui comunicat al Ministerului Apărării, documentele au fost încheiate cu Direcția generală pentru armamente din Franța, ca autoritate contractantă.
Primul ordin de achiziție
* Primul ordin de achiziție se referă la furnizarea a 12 elicoptere multi-misiune Airbus H225 M Caracal, împreună cu pachetul de suport logistic inițial și instruirea personalului.
Valoarea ordinului de achiziție este de aproximativ 757 de milioane de euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 852 de milioane euro.
Elicopterele vor fi echipate în configurație specifică angajării țintelor la sol, capabile să execute misiuni de atac, de recunoaștere, supraveghere și protecție tactică, precum și misiuni specializate de asalt aeropurtat pe timp de zi și de noapte.
Al doilea ordin de achiziție
* Cel de-al doilea ordin de achiziție are ca obiect furnizarea de către compania franceză Thales a 12 radare de supraveghere aeriană Ground Master 200 MM/A, împreună cu pachetul logistic inițial și instruirea personalului.
Valoarea ordinului de achiziție este de aproximativ 247 de milioane de euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 258 de milioane de euro.
Radarele sunt destinate descoperirii/detecției țintelor aeriene la distanțe scurte și medii, inclusiv a celor care evoluează la înălțimi mici și foarte mici. De asemenea, radarele vor permite descoperirea și urmărirea, în condiții meteo nefavorabile și în medii electromagnetice ostile, a aeronavelor clasice, a platformelor aeriene fără pilot, a rachetelor dirijate/nedirijate și a altor amenințări.
Când vor începe livrările
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat vineri într-o conferință de presă că primul radar va fi furnizat de compania Thales la 11 luni de la semnarea contractului, acesta fiind destinat pentru detectarea dronelor care zboară la joasă altitudine.
În cazul elicopterelor, furnizarea începe după aproximativ trei ani.
'Astăzi, la ora 11:00, am semnat contractele pentru ceea ce rămăsese de semnat și anume cele 12 elicoptere cu Airbus și 12 radare de la Thales. Elicopterele vor presupune interacțiune cu platforma IAR Ghimbav pentru localizare. Vor fi livrate începând cu luna 38. Pentru radare, am obținut o livrare pentru primul radar, de care avem mare nevoie pentru situația dronelor care zboară la joasă altitudine, începând cu luna 11, deci nu un an și jumătate, mai devreme. Au fost niște contracte care, fiind achiziții în comun, s-au desfășurat prin gestionarea Ministerului Apărării din Franța, care a colectat contribuția de la țările care s-au întregistrat pentru achiziția în comun. Prețul elicopterelor este semnificativ mai ieftin prin această achiziție în comun. Noi am încercat o discuție separată cu aceste companii, cărora le-am cerut localizare în România. (...) Am reușit ca obligațiile acestor companii cu privire la localizarea în România să fie asumate și prin contractul pe care îl avem cu Guvernul francez', a precizat Miruță.
Cele două proiecte SAFE se desfășoară în cadrul unor achiziții în comun cu alte state europene, Franța fiind națiune-lider.
Livrările echipamentelor se vor desfășura etapizat, conform graficului de livrare stabilit prin ordinele de achiziție, până în anul 2030.