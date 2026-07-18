Calendar ortodox 18 iulie: Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor și Cuviosul Pamvo

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 09:17

În fiecare an, pe 18 iulie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor, unul dintre mucenicii creștini din primele secole care au pătimit pe teritoriul de astăzi al României pentru credința în Hristos. În aceeași zi este pomenit și Cuviosul Pamvo, pustnic din Egipt, alături de alți câțiva sfinți mucenici mai puțin cunoscuți. În calendarul bisericesc, ziua este marcată cu cruce neagră, semn că este o zi de cinstire obișnuită, fără a fi sărbătoare cu dezlegare specială sau zi liberă legală.

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