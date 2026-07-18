Calendar ortodox 18 iulie: Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor și Cuviosul Pamvo

În fiecare an, pe 18 iulie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor, unul dintre mucenicii creștini din primele secole care au pătimit pe teritoriul de astăzi al României pentru credința în Hristos. În aceeași zi este pomenit și Cuviosul Pamvo, pustnic din Egipt, alături de alți câțiva sfinți mucenici mai puțin cunoscuți. În calendarul bisericesc, ziua este marcată cu cruce neagră, semn că este o zi de cinstire obișnuită, fără a fi sărbătoare cu dezlegare specială sau zi liberă legală.
Cine este Sfântul Emilian de la Durostor
Sfântul Emilian s-a născut și a trăit la Durostorum (astăzi Silistra, în Bulgaria, pe malul Dunării), o cetate romană din provincia Sciția Mică, aflată în vecinătatea directă a spațiului daco-roman. Potrivit tradiției bisericești, era fiul unui ofițer roman pe nume Sabatian și a trăit în timpul domniei împăratului Iulian Apostatul (361–363), cunoscut pentru încercarea sa de a readuce cultul zeilor păgâni în Imperiul Roman și pentru persecuțiile îndreptate împotriva creștinilor.
Deși tatăl său era păgân și îl obliga să respecte cultul idolatru, tânărul Emilian credea în taină în Hristos. Într-o zi, hotărât să pună capăt idolatriei din cetate, a intrat singur într-un templu păgân și a sfărâmat statuile zeilor cu un ciocan. Fapta sa a provocat mânia mulțimii, care a început să bată un alt creștin nevinovat, bănuit fără temei de fapta lui Emilian. Văzând nedreptatea, sfântul s-a arătat de bunăvoie în fața autorităților, mărturisind deschis că el este cel care a distrus idolii.
Adus în fața guvernatorului Capitolinus, Emilian a refuzat să se lepede de credința sa, deși a fost amenințat și supus la chinuri grele. A fost bătut fără milă și apoi aruncat pe rug, în anul 362. Potrivit sinaxarului, flăcările nu l-au mistuit imediat, ci au ars mulți dintre păgânii aflați în apropiere; abia după stingerea focului, Sfântul Emilian s-a așezat pe cenușa fierbinte și și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Moaștele sale au fost strânse în taină de soția guvernatorului, ea însăși creștină ascunsă, iar mai târziu i-a fost ridicată o biserică la Constantinopol.
Tropar la Sfântul Mucenic Emilian (glasul al 4-lea)
„Mucenicul Tău, Doamne, Emilian, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru... Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre.”
Cuviosul Pamvo, pustnicul din pustia Nitriei
Tot pe 18 iulie este cinstit și Cuviosul Pamvo, unul dintre marii părinți duhovnicești ai monahismului egiptean timpuriu, ucenic al pustiei Nitria alături de Avva Amun. Născut în jurul anului 303, Pamvo a fost hirotonit preot în anul 340 și a devenit un model de smerenie și tăcere pentru generațiile de călugări care i-au urmat.
Potrivit Patericului egiptean, Sfântul Antonie cel Mare spunea despre el că „din frica de Dumnezeu a făcut Duhul lui Dumnezeu să locuiască în el”, iar Avva Pimen cel Mare aprecia la el trei virtuți: postul aspru, tăcerea și munca statornică. Cuviosul Pamvo obișnuia să răspundă întrebărilor doar după o îndelungă chibzuință și rugăciune, spunând: „Trebuie mai întâi să mă gândesc, și poate voi putea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să dau un răspuns.” A trecut la Domnul în anul 374, la vârsta de 70 de ani, înconjurat de ucenicii săi, cărora le-a spus în ultimele clipe: „Mă duc la Domnul, ca unul care nu am început încă să-I slujesc.”
Alți sfinți pomeniți în calendarul ortodox pe 18 iulie
Sinaxarul zilei de 18 iulie mai cuprinde pomenirea:
Sfinților Mucenici Pavel, Teis și Valentina, frați de origine egipteană, pătimiți în cetatea Cezareei;
Sfântului Mucenic Iachint din Amastrida;
Sfântului Mucenic Marchel;
Sfinților Mucenici Dasie și Maron;
Sfântului Ierarh Ștefan din Amasia, arhiepiscopul Constantinopolului;
Sfântului Ierarh Ioan, mitropolitul Calcedonului.
Cine are onomastica pe 18 iulie
Persoanele care poartă numele Emilian, Emil sau Emilia își sărbătoresc onomastica pe 18 iulie, dată la care Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor — motiv pentru care este o zi în care mulți români primesc urări de „La mulți ani!”.
Este zi de post pe 18 iulie 2026?
În anul 2026, data de 18 iulie cade într-o sâmbătă, în afara oricărei perioade de post de peste an — Postul Sfinților Apostoli s-a încheiat la finalul lunii iunie, iar Postul Adormirii Maicii Domnului începe abia la 1 august. Prin urmare, 18 iulie 2026 nu este zi de post rânduită de Biserică, cu excepția rânduielii obișnuite de miercuri și vineri, care nu se aplică unei zile de sâmbătă.
Semnificația duhovnicească a zilei
Dincolo de datele istorice, prăznuirea Sfântului Emilian și a Cuviosului Pamvo aduce în atenția credincioșilor două forme diferite, dar complementare, de mărturisire a credinței: jertfa muceniciei, prin care Emilian și-a dat viața fără să se lepede de Hristos, și asceza tăcută, prin care Pamvo și-a închinat întreaga viață rugăciunii, muncii și smereniei, departe de lume. Ambele exemple sunt păstrate în tradiția ortodoxă drept modele de statornicie în credință, potrivite pentru meditație și rugăciune în orice zi a anului, nu doar la datele lor de prăznuire.