Hainele nevândute nu vor mai putea fi distruse. Regula intră în vigoare din 19 iulie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 18:01

O schimbare importantă intră în vigoare în Uniunea Europeană începând cu 19 iulie 2026 și vizează una dintre cele mai controversate practici din industria modei. Marile companii din sectorul textilelor nu vor mai putea distruge hainele, încălțămintea și accesoriile care rămân nevândute doar din motive comerciale.

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