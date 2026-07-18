Hainele nevândute nu vor mai putea fi distruse. Regula intră în vigoare din 19 iulie

O schimbare importantă intră în vigoare în Uniunea Europeană începând cu 19 iulie 2026 și vizează una dintre cele mai controversate practici din industria modei. Marile companii din sectorul textilelor nu vor mai putea distruge hainele, încălțămintea și accesoriile care rămân nevândute doar din motive comerciale.
Noua interdicție este prevăzută de Regulamentul european privind ecoproiectarea și are ca obiectiv reducerea risipei de produse textile și limitarea emisiilor de carbon generate de unul dintre cele mai poluante sectoare economice. Măsura face parte din strategia Uniunii Europene de dezvoltare a unei economii circulare și de utilizare mai eficientă a resurselor.
Ce companii sunt obligate să respecte noile reguli
Noile prevederi se aplică marilor companii din industria modei și a textilelor, care, de la 19 iulie, nu vor mai putea elimina prin distrugere produsele noi rămase pe stoc doar pentru a-și proteja interesele comerciale.
Întreprinderile mijlocii beneficiază de o perioadă de tranziție, urmând să intre sub incidența regulamentului începând cu anul 2030.
În schimb, firmele mici și microîntreprinderile sunt, cel puțin pentru moment, exceptate de la aplicarea acestor obligații.
Hainele și încălțămintea nevândute vor trebui donate, reutilizate sau reciclate
Regulamentul stabilește că articolele de îmbrăcăminte, încălțămintea și accesoriile care nu sunt cumpărate nu vor mai putea fi distruse pentru a evita reducerile de preț sau revânzarea acestora.
Companiile vor fi obligate să găsească alte soluții pentru gestionarea acestor produse, printre care:
Măsura este inclusă în Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (Ecodesign for Sustainable Products Regulation - ESPR), unul dintre pilonii Pactului Verde European și ai Strategiei Uniunii Europene pentru textile sustenabile și circulare.
De ce a decis Uniunea Europeană să intervină
Potrivit Comisiei Europene, distrugerea unor produse complet noi generează cantități uriașe de deșeuri și emisii de gaze cu efect de seră, fără să aducă vreun beneficiu societății.
În ultimii ani, numeroase companii, în special cele din segmentul produselor de lux, au preferat să elimine stocurile nevândute în loc să le comercializeze la preț redus.
Motivul invocat a fost protejarea imaginii brandurilor și evitarea devalorizării produselor prin reduceri masive sau prin revânzări neautorizate.
Executivul european consideră însă că această practică nu mai este compatibilă cu obiectivele de reducere a impactului asupra mediului și cu dezvoltarea economiei circulare.
Cazul Burberry a declanșat valul de critici
Unul dintre cele mai cunoscute exemple este cel al companiei britanice Burberry.
În 2018, brandul a recunoscut că a distrus produse nevândute în valoare de 28,6 milioane de lire sterline. Reprezentanții companiei au explicat atunci că măsura avea rolul de a preveni contrafacerile și revânzările neautorizate.
Dezvăluirea a provocat un val de reacții din partea organizațiilor de mediu și a opiniei publice, iar ulterior Burberry a renunțat la această practică.
Între timp, și alte companii importante din industria modei și-au schimbat politica privind gestionarea stocurilor rămase nevândute.
Apar și obligații noi de transparență
Pe lângă interdicția de a distruge produsele, regulamentul introduce și obligații suplimentare de raportare pentru marile companii.
Acestea vor trebui să publice anual informații privind numărul produselor nevândute, greutatea totală a acestora, motivele pentru care anumite articole sunt eliminate și procentul produselor care ajung să fie reutilizate, reciclate sau valorificate prin alte metode.
Există și câteva excepții. Produsele considerate periculoase, cele deteriorate sau articolele care încalcă drepturile de proprietate intelectuală vor putea fi eliminate în condițiile prevăzute de regulament.
Aproape 600.000 de tone de textile sunt distruse anual în Europa
Dimensiunea fenomenului este una considerabilă.
Potrivit organizației italiene Assoutenti, aproximativ 9% dintre produsele textile introduse pe piața Uniunii Europene sunt distruse înainte de a fi folosite.
Acest procent înseamnă aproximativ 594.000 de tone de textile eliminate în fiecare an, cu un impact estimat la 5,6 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon.
La creșterea acestui volum contribuie și comerțul online. În sectorul e-commerce, aproximativ unul din cinci produse comandate este returnat, iar o parte dintre aceste articole nu mai sunt repuse în vânzare, ceea ce generează cantități suplimentare de deșeuri textile.
Prin noile reguli, Uniunea Europeană încearcă să reducă risipa, să încurajeze reutilizarea produselor și să limiteze impactul pe care industria textilă îl are asupra mediului.