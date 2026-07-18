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Locuitorii și turiștii din Azuga și Bușteni rămân fără apă în mai multe zone. Care este motivul

Locuitorii și turiștii din Azuga și Bușteni rămân fără apă

Locuitorii și turiștii din Azuga și Bușteni rămân fără apă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 19:46

Stațiunile Azuga și Bușteni sunt parțial afectate, sâmbătă, de o întrerupere în furnizarea apei potabile ca urmare a creșterii turbidității apei brute la Stația de Tratare Apă Azuga.

'Hidro Prahova SA informează că, din cauza creșterii turbidității apei brute la Stația de Tratare Apă Azuga, este necesară întreruperea temporară a furnizării apei potabile pentru desfășurarea proceselor tehnologice necesare asigurării calității apei distribuite. (...) Zone afectate: Azuga - parțial, strada Victoriei; Bușteni - cartierele Zamora, Poiana Țapului și Piatra Arsă', se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a operatorului.

Conform sursei citate, intervalul estimat pentru întreruperea furnizării apei potabile este 17:00 - 21:00, cu posibilitate de prelungire.

Reluarea furnizării apei se va realiza treptat, după stabilizarea parametrilor de funcționare ai sistemului.

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