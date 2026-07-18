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Locuitorii și turiștii din Azuga și Bușteni rămân fără apă în mai multe zone. Care este motivul
Locuitorii și turiștii din Azuga și Bușteni rămân fără apă
Stațiunile Azuga și Bușteni sunt parțial afectate, sâmbătă, de o întrerupere în furnizarea apei potabile ca urmare a creșterii turbidității apei brute la Stația de Tratare Apă Azuga.
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