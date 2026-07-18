Un apartament complet mobilat în Munții Italiei a ajuns să coste cât o mașină

Cei care visează la o casă în mijlocul munților, dar cred că un astfel de plan presupune un buget uriaș, ar putea avea o surpriză. În nordul Italiei, un apartament complet utilat, cu vedere spre Dolomiți, este scos la vânzare pentru doar 45.000 de euro, un preț comparabil cu cel al multor automobile noi.
Locuința se află în Cellino di Sopra, un sat cu aproximativ 80 de locuitori din comuna Claut, în provincia Pordenone. Apartamentul are o suprafață de 72 de metri pătrați, ceea ce înseamnă un preț de aproximativ 625 de euro pe metrul pătrat.
De opt ori mai ieftin decât în celebra Cortina d'Ampezzo
Diferența față de una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Italia este uriașă. În Cortina d'Ampezzo, prețurile locuințelor ajung la aproximativ 5.000 de euro pe metrul pătrat, de aproape opt ori mai mult decât în această zonă.
Oferta a fost prezentată pe rețelele sociale de agentul imobiliar Alessio Piccinato, iar imaginile cu apartamentul au devenit rapid virale, strângând peste 600.000 de vizualizări.
„Scopul meu este să le arăt oamenilor că există locuri în adevărata zonă montană unde apartamentele încă au prețuri foarte mici, chiar mai mici decât o mașină. Pentru cei care iubesc drumețiile și liniștea, această regiune ascunde adevărate bijuterii naturale”, a declarat agentul imobiliar pentru publicația Il Gazzettino.
Apartamentul este gata de mutare
Locuința este complet amenajată și poate fi ocupată imediat, fără investiții suplimentare.
Are două dormitoare, living, bucătărie, șemineu, sobă, o terasă cu vedere spre munți și un garaj.
„Se află într-un bloc construit în anii '80, după cutremur. Are două dormitoare, bucătărie, living, șemineu, sobă, o masă mare pentru opt persoane, o terasă cu vedere spre munți și un garaj. Totul costă 45.000 de euro, un preț obișnuit pentru această zonă. Și nu este un caz izolat”.
O zonă pentru iubitorii de natură
Deși regiunea nu dispune de pârtii de schi sau instalații pe cablu, atrage tot mai multe persoane datorită peisajelor și traseelor montane.
„Este adevărat că aici nu există instalații de transport pe cablu precum la Piancavallo, însă de aici pornesc trasee spectaculoase de drumeție. În apropiere se află Erto și Casso, barajul Vajont și lacul Barcis. În plus, satul este la doar șase minute de mers cu mașina de Claut”.
Agentul imobiliar spune că pregătește și alte oferte similare în localitățile Frisanco, Val Colvera și Vals.
„În Vals, un cătun cu doar zece case, voi scoate în curând la vânzare locuințe asemănătoare, la aceleași prețuri. Dacă nu cauți neapărat pârtii de schi, ci iubești natura, poți cumpăra o casă cheltuind de cinci ori mai puțin decât în stațiunile celebre. În plus, Vals este la doar opt minute de centrul orașului Maniago, astfel că locuințele pot fi folosite și ca reședințe permanente”.
Tot mai mulți cumpărători caută astfel de proprietăți
Interesul pentru locuințele din zonele montane a crescut semnificativ după pandemie, când tot mai multe persoane au început să caute liniștea și apropierea de natură.
„Astăzi prețurile au crescut, însă până în 2020, înainte de pandemie, se puteau cumpăra locuințe și cu 20.000 de euro. După COVID, oamenii au început să caute tot mai mult spațiile deschise și natura, iar prețurile au explodat. Tocmai de aceea recomand celor interesați să cumpere acum, înainte ca aceste locuri neatinse de turismul de masă să fie descoperite de tot mai mulți vizitatori”.
Potrivit lui Alessio Piccinato, cei mai mulți cumpărători sunt cupluri italiene cu vârste între 55 și 60 de ani, însă în ultima perioadă și străinii au început să fie interesați de aceste proprietăți.
„Ei caută liniște, natură și relaxare. Familiile cu copii mici sunt mai rezervate, deoarece preferă să aibă în apropiere servicii precum spitale sau farmacii”.
Agentul spune că a încheiat deja tranzacții cu cumpărători din alte țări.
„Am vândut o casă la Barcis unei familii americane formate din patru persoane. Este un apartament spațios, cu intrare separată, grădină, situat lângă o pădure de aproape 60.000 de hectare și cu vedere la lac. Au plătit 80.000 de euro și îl vor folosi drept casă de vacanță. Locuiesc în Anglia și își doreau o proprietate în apropierea bazei aeriene Aviano. Nu cunoșteau localitatea și au fost fermecați de lac. În zonă încep să apară și cumpărători din Polonia și Ungaria”.
Italia continuă să atragă cumpărători și cu programul caselor de 1 euro
Pe lângă locuințele accesibile din zonele montane, Italia continuă să promoveze și celebrul program al caselor de 1 euro, destinat revitalizării satelor afectate de depopulare.
Deși prețul de achiziție este simbolic, noii proprietari trebuie să suporte costurile renovării, taxele notariale și celelalte cheltuieli necesare finalizării tranzacției.
Un exemplu este Meredith Tabbone, care a cumpărat o casă prin acest program cu 5.000 de euro, apoi a achiziționat și imobilul învecinat. Renovarea celor două proprietăți a costat însă aproximativ 446.000 de dolari.
Reprezentanții platformei 1eurohouses.com spun că obiectivul proiectului este restaurarea clădirilor existente și readucerea la viață a comunităților abandonate, nu extinderea zonelor construite.
„Nu avem nevoie de construcții noi și de extinderea excesivă a zonelor construite. Strategia pentru îmbunătățirea fondului locativ și pentru recuperarea identității noastre culturale este revitalizarea micilor centre abandonate și restaurarea clădirilor aflate în stare de degradare, clădiri care reprezintă o parte din istoria noastră”.