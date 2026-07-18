Un apartament complet mobilat în Munții Italiei a ajuns să coste cât o mașină

Publicat 18 iul. 2026, 19:12 Sursă Il Gazzetino

Cei care visează la o casă în mijlocul munților, dar cred că un astfel de plan presupune un buget uriaș, ar putea avea o surpriză. În nordul Italiei, un apartament complet utilat, cu vedere spre Dolomiți, este scos la vânzare pentru doar 45.000 de euro, un preț comparabil cu cel al multor automobile noi.

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