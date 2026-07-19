A murit omul care a schimbat televiziunea din România. Creatorul „Teleenciclopedia” s-a stins în SUA, după aproape 50 de ani petrecuți peste Ocean

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 18:11

Televiziunea românească pierde una dintre personalitățile care au lăsat o amprentă puternică asupra istoriei TVR. Dumitru Udrescu, creatorul emisiunii „Teleenciclopedia”, a murit în Los Angeles, orașul în care locuia de aproape cinci decenii. Deocamdată, nu au fost făcute publice informații privind cauza decesului sau vârsta la care s-a stins.

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