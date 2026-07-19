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A murit omul care a schimbat televiziunea din România. Creatorul „Teleenciclopedia” s-a stins în SUA, după aproape 50 de ani petrecuți peste Ocean

A murit omul care a schimbat televiziunea din România

A murit omul care a schimbat televiziunea din România

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 18:11

Televiziunea românească pierde una dintre personalitățile care au lăsat o amprentă puternică asupra istoriei TVR. Dumitru Udrescu, creatorul emisiunii „Teleenciclopedia”, a murit în Los Angeles, orașul în care locuia de aproape cinci decenii. Deocamdată, nu au fost făcute publice informații privind cauza decesului sau vârsta la care s-a stins.

Programul pe care l-a creat în urmă cu șase decenii continuă să fie difuzat și în prezent, fiind unul dintre cele mai longevive și apreciate formate din televiziunea românească.

Emisiunea care a devenit un simbol al TVR

Dumitru Udrescu a pus bazele „Teleenciclopedia” în 1965, împreună cu Adolf Oprescu. Prima ediție a fost difuzată pe 22 mai 1965, iar emisiunea a câștigat rapid un public fidel datorită documentarelor dedicate istoriei, geografiei, artei, științei, tehnologiei și cinematografiei.

Într-o perioadă dominată de propaganda comunistă, realizatorul spunea că și-a dorit să ofere telespectatorilor o perspectivă diferită asupra lumii.

„Dorința mea a fost să produc o fereastră spre ceva care să fie altceva decât ideologia exasperantă și aproape obscenă a timpului”, mărturisea Dumitru Udrescu.

De-a lungul timpului, la realizarea emisiunii au participat numeroase nume cunoscute ale culturii și televiziunii românești. Printre colaboratori s-au numărat Ion Caramitru, Florian Pittiș, Irina Petrescu, Sanda Țăranu, Carmen Movileanu și Răzvan Theodorescu.

În același timp, tema muzicală semnată de Nicolae Kirculescu a devenit unul dintre cele mai recognoscibile generice din istoria televiziunii din România.

Cum a ajuns „Teleenciclopedia” să fie scoasă din grila TVR

Emisiunea a traversat și perioade dificile în ultimii ani ai regimului comunist. În 1988, cu un an înainte de Revoluție, „Teleenciclopedia” a fost eliminată din programul TVR după difuzarea unor documentare dedicate lui Jean-François Champollion și bufnițelor.

Cornelia Rădulescu a povestit ulterior că hotărârea a venit după reacția Elenei Ceaușescu.

„Luni dimineață ne-am trezit cu un telefon de la secția de presă a CC al PCR, prin care eram anunțați că tovarășa Elena Ceaușescu a fost foarte supărată, întrebând de ce-i dăm atâta importanță lui «Șampion ăla» și de ce sunt prezentate niște păsări «dăunătoare» precum bufnițele. Se pare că «academiciana de renume mondial» era poreclită de cei din anturaj, care o antipatizau, «Bufnița». Emisiunea a fost scoasă din program”, și-a amintit Cornelia Rădulescu.

Absența programului nu a durat însă mult. După aproximativ două luni și jumătate, „Teleenciclopedia” a revenit pe micile ecrane, în urma numeroaselor scrisori trimise de telespectatori, care au cerut reintroducerea emisiunii.

„Teleenciclopedia” merge mai departe și după 60 de ani

Anul 2025 a marcat o bornă importantă pentru producția TVR. „Teleenciclopedia” a împlinit 60 de ani de la lansare și a depășit 2.850 de ediții difuzate.

Programul continuă să fie prezent în grila televiziunii publice, păstrându-și statutul de cel mai longeviv magazin de știință și cultură din televiziunea românească. Prin proiectul pe care l-a inițiat în 1965, Dumitru Udrescu rămâne unul dintre oamenii care au influențat decisiv evoluția televiziunii din România.

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