Dezvăluiri explozive. Compania care asigura securitatea IT la Cadastru apare și în cazul unui alt atac cibernetic asupra Apelor Române

Atacul cibernetic care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) continuă să provoace reacții. Jurnalistul Silviu Sergiu a publicat o serie de informații privind companiile care au furnizat servicii și echipamente de securitate informatică pentru instituție, susținând că una dintre acestea a avut contracte și cu Administrația Națională „Apele Române”, unde s-a produs un atac cibernetic similar.
Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, jurnalistul prezintă detalii despre contractele încheiate de ANCPI și despre legăturile dintre firmele implicate.
Firma care trebuia să asigure securitatea cibernetică a ANCPI
Potrivit lui Silviu Sergiu, serviciile de securitate cibernetică pentru ANCPI au fost asigurate de SC IT About IT SRL, companie deținută de Ovidiu Raoul Berdilă.
Jurnalistul afirmă că acordul-cadru a fost atribuit la 13 decembrie 2023 pentru o perioadă de 48 de luni și prevedea furnizarea unei soluții integrate de protecție antivirus, suport tehnic permanent 24 de ore din 24, intervenții online sau la sediul instituției, remedierea incidentelor critice și auditarea anuală a sistemului de protecție.
Silviu Sergiu mai susține că ultimul contract subsecvent identificat între ANCPI și companie a fost semnat la 30 aprilie 2026.
Legătura cu atacul informatic de la Apele Române
În aceeași postare, jurnalistul afirmă că SC IT About IT SRL a furnizat soluții de securitate cibernetică și pentru Administrația Națională „Apele Române”, instituție care a fost, la rândul său, victima unui atac cibernetic similar.
Acesta precizează că, în 2023, Administrația Națională „Apele Române” a achiziționat din fonduri PNRR servere și o soluție pentru protejarea și recuperarea datelor în caz de dezastru, în valoare de 3,4 milioane de lei, contract atribuit aceleiași companii.
Un al doilea contract de milioane pentru echipamente de rețea
Silviu Sergiu face referire și la un alt contract încheiat de ANCPI, de această dată cu SC Smart Control SRL.
Potrivit jurnalistului, instituția ar fi plătit 9,3 milioane de lei pentru routere, switch-uri și un sistem integrat de monitorizare și management al securității. El susține că Smart Control SRL este furnizor al ANCPI pentru echipamente de rețea, servicii de mentenanță și actualizări antivirus.
De asemenea, jurnalistul amintește că, în 2019, aceeași companie a obținut un contract în valoare de aproximativ 4,9 milioane de lei pentru furnizarea de routere.
Legături între acționari și compania Romsys
În analiza sa, jurnalistul susține că Smart Control SRL este deținută în prezent de Patularu Mihai și Maven Business Consulting SRL, societate al cărei acționar unic este Răzvan Olteanu.
Silviu Sergiu arată că Răzvan Olteanu a ocupat în trecut funcția de director la Romsys și afirmă că Ovidiu Raoul Berdilă a deținut 5% din Business Consulting Contractor SRL, companie care administra New Frontier SRL, fostul asociat unic al Romsys.
Totodată, jurnalistul precizează că Ovidiu Raoul Berdilă este fratele lui Horațiu Bruno Berdilă, fost director general al Romsys.
Referiri la relațiile comerciale ale Romsys
În finalul postării, Silviu Sergiu amintește că Romsys a intrat în 2007 în grupul austriac New Frontier, despre care spune că avea relații de colaborare cu gigantul IT rus Technoserv, controlat de frații Alexei și Dmitri Ananiev.
Jurnalistul mai afirmă că Technoserv Consulting a intrat în structura grupului New Frontier în 2012 și că, ulterior, societatea a fost separată juridic de fostul grup-mamă Technoserv, devenit T1, deși presa rusă a relatat că beneficiarul final ar fi putut rămâne Alexei Ananiev.
De asemenea, Silviu Sergiu susține că Romsys a comercializat și integrat soluții antivirus Kaspersky în proiecte desfășurate în România, inclusiv în sectorul public.