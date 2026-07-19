Dezvăluiri explozive. Compania care asigura securitatea IT la Cadastru apare și în cazul unui alt atac cibernetic asupra Apelor Române

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 18:52

Atacul cibernetic care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) continuă să provoace reacții. Jurnalistul Silviu Sergiu a publicat o serie de informații privind companiile care au furnizat servicii și echipamente de securitate informatică pentru instituție, susținând că una dintre acestea a avut contracte și cu Administrația Națională „Apele Române”, unde s-a produs un atac cibernetic similar.

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