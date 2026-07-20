Vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor din Bușteni afectați de fenomenele meteorologice extreme

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 12:33

Militarii Batalionului 21 Vânători de Munte din Predeal au intervenit pentru a sprijini comunitatea din Bușteni, afectată de fenomenele meteorologice extreme care au produs pagube și au îngreunat viața locuitorilor.

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