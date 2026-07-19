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Social· 1 min citire
Spectacol excepțional de Ziua Aviației în București
Spectacol pe cer în Capitală de Ziua Aviației Române! Astăzi a avut loc ceremonia la monumentul Eroilor, iar cerul a fost survolat de mai multe aeronave militare și civile. Vorbim de elicopterele Black Hawk folosite în diferite misiuni precum cele de salvare sau stingere a incendiilor, dar și avioane F16, Spartan sau celebrele IAR 330.
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