Spectacol excepțional de Ziua Aviației în București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 18:27

Spectacol pe cer în Capitală de Ziua Aviației Române! Astăzi a avut loc ceremonia la monumentul Eroilor, iar cerul a fost survolat de mai multe aeronave militare și civile. Vorbim de elicopterele Black Hawk folosite în diferite misiuni precum cele de salvare sau stingere a incendiilor, dar și avioane F16, Spartan sau celebrele IAR 330.

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