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Spectacol excepțional de Ziua Aviației în București

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 18:27

Spectacol pe cer în Capitală de Ziua Aviației Române! Astăzi a avut loc ceremonia la monumentul Eroilor, iar cerul a fost survolat de mai multe aeronave militare și civile. Vorbim de elicopterele Black Hawk folosite în diferite misiuni precum cele de salvare sau stingere a incendiilor, dar și avioane F16, Spartan sau celebrele IAR 330.

Zeci de aeronave militare și civile au survolat Monumentul Eroilor Aerului, în Piața Aviatorilor din Capitală. Forțele Aeriene Române au participat cu aeronavele din dotare, printre care F-16 Fighting Falcon, Hercules, Spartan și elicopterele IAR.

Participanții au avut parte de ceremonii militare și religioase dedicate eroilor aviatori, defilări și alte momente oficiale. Cei mai fericiți au fost copiii, care au așteptat cu nerăbdare întâlnirea cu aviatorii și demonstrațiile aeriene.

La ceremonie oamenii au văzut și aeronave ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Aeroclubului României, dar și avioane ale Forțelor Aeriene italiene și ale Forțelor Aeriene regale britanice.

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